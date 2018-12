Maak je Clio R.S. nog meer hardcore

Precies wat je moet willen, dit.

In de categorie Hot Hatches met net dat beetje meer, scoren de producten van Renault Sport erg hoog. In tegenstelling tot veel concurrenten zijn ze niet zo zeer sneller en of luxer, maar wel rauwer, scherper en temperamentvoller. Mede daardoor zijn ze nog meer geschikt voor het betere trackday-werk. Ga maar een keer naar de Nordschleife toe en je kan je vergapen aan tientallen Clio’s en Megane’s die door Renault Sport onder handen zijn genomen. Kortom, voor de liefhebber van hardcore hatchbacks is het goed dat Renault Sport er is.

Nu moeten we heel eerlijk zijn, met de eerste kennismaking met de Clio R.S. waren we niet direct overtuigd. Er waren behoorlijk wat concessies gedaan met de intrede van deze generatie en ten opzichte van zijn voorganger. De Clio R.S. was nu enkel leverbaar als vijfdeurs, met een 1.6 turbo motor en een automaat met dubbele koppeling. Dire items waar de puristische petrolhead niet blij van wordt. De heftigere Clio R.S. Trophy was een stap in de goede richting, maar in vergelijking met de Peugeot 208 bleef het toch een beetje knagen. De nieuwe Clio R.S. is goed, maar zou beter kunnen zijn.

Gelukkig komt Renault Sport ons tegemoet met het R.S. Performance label. Onder dit label worden twee soorten producten aangeboden. Extraatjes voor je R.S. om hem heftiger te maken of een range van accessoires waar ze Renault Sport op hebben geschreven. Daarom eerst even aandacht voor de ‘performance parts’ en ‘style parts’. Het gaat hier niet om een kunstoog ventieldop met logo of spatlappen.

Onder het kopje ‘style parts’ vallen de R.S. Performance bodykit, die geïnspireerd is op de Clio R.S. 16 Concept die helaas nooit in productie genomen werd. Renault Sport gaat 250 van deze bodykits vervaardigen, evenals de de ‘Turini’-velgen. Dan zijn er de ‘performance parts’. Dit zijn items die je verwacht bij producten van Porsche Motorsport, niet bij die van Franse middenklassers. Zo kun je de Clio R.S. upgraden met een koolstofvezel schaalstoel, sportuitlaat, remmenupgrade, strakker onderstel en verstevigingsbalk voor de veerpoten. Kies je al deze opties, dan kom je dus heel dicht in de buurt van de hardware die de Clio R.S. 16 uniek maakten. De onderdelen zijn online of bij de Renault Sport dealer te bestellen.