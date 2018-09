Ricciardo gelooft in toekomst Renault dankzij nieuwe motor

Gaat Ricciardo Lewis Hamilton achterna, of is dit het einde van zijn carrière?

In de Formule 1 is het lastig te zeggen of een verandering van teams positieve of negatieve gevolgen gaat hebben. Hierom is het eveneens lastig om Daniel Ricciardo’s overstap van Red Bull naar Renault te beoordelen. Hijzelf ziet de toekomst in ieder geval rooskleurig in, zeker nu hij de Spec-C motor een tweetal wedstrijden aan de tand heeft mogen voelen.

Hoewel Ricciardo in de Italiaanse Grand Prix nog stilviel, heeft de honingdas groot vertrouwen in zijn toekomstige team. Kijken we naar de geschiedenis, dan heeft hij daartoe alle reden. Immers, Renault won meerdere kampioenschappen in verschillende tijdperken van de sport. De kans is daarom groot dat ze ook in het tweede turbotijdperk succesvol zullen zijn, maar tot op heden hebben ze de wereld nog niet van haar kracht kunnen overtuigen. Desondanks zit er volgens Ricciardo een steil stijgende lijn in de ontwikkeling van de auto en, nog belangrijker, de krachtbron.

De Australiër rijdt alweer bijna vijf jaar met motoren van de Franse fabrikant en heeft daarin allerlei pieken en dalen gekend. Dit feit echoot hij eveneens tegenover Motorsport.com. Desalniettemin ziet hij dat de recente stappen van zijn toekomstig werkgever hoop geven voor zijn toekomst bij het team.

“Through my time with the Renault power unit we’ve had some updates which have worked and some which haven’t. That’s been the reality. Obviously the ones that don’t it can be a bit frustrating or demoralizing if you’re expecting something more than what you’re getting. Now, this being their latest step, having positives and actual gains from that, is positive. It’s encouraging for the next part of this year but also for my future. It’s a nice little positive.”

Ricciardo noemt de stappen die Renault de laatste tijd heeft gezet misschien klein, over de laatste motorupdate is de Australiër meer dan tevreden. Volgens hem is er een duidelijk verschil in prestaties tussen de vorige krachtbron en de huidige.

“There was [a performance gain] and to be honest when you hear Christian give it some encouragement, we all know how that relationship is. He doesn’t need to say those things if you know what I mean. But he did and that’s a bit of proof in the pudding that it was a step. As a driver you could feel it, especially in qualifying. That was the first time I turned everything up on it. It felt like it, let’s say, pulled a little harder before the braking. It was a step in the right direction, I’m convinced on that.”

Zoals gezegd is het vooralsnog lastig te zeggen of Ricciardo de keuze heeft gemaakt. Wanneer in de komende jaren blijkt dat hij zijn geld op het juiste paard heeft gewed, dan kunnen we misschien wel eens te maken krijgen met een scenario à la Lewis Hamilton. Lewis’ overstap van het toen nog goed presterende McLaren naar het weinig succesvolle Mercedes betaalde zich, zo weten we nu, immers goed uit.