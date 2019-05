RS5-R Sportback nu ook voor Europa

It's the final countdown! Duu-duu-duu-duuuu, duu-duu-duu-du-duuuuu...

In tegenstelling tot de vorige Audi A5 Sportback is er van de huidige generatie een heuse ‘RS5’ versie. Een supersnelle en dure variant van de A5 Sportback. De reden daarvoor is heel erg simpel. Audi maakt liever geen RS-modellen op bassin van een sedan. Dat heeft het merk drie keer gedaan (RS6 C5, RS4 B7 en RS6 C6) en dt waren geen kassuccessen.

In de Verenigde Staten is men gek op dure topmodellen, maar heeft men een afkeer voor stationwagons. Ja, er zijn een paar Amerikaanse vloggers en autojournalisten die het gaaf vinden, maar niemand die het daar daadwerkelijk koopt. De Audi RS5 Sportback neemt het op tegen de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en Mercedes-AMG C63.

Wat meteen opvalt is dat de Audi RS5 niet alleen het zwaarst is, maar ook het minste vermogen en koppel heeft. Nu hoef je je geen zorgen te maken, met 450 pk en 600 Nm is de RS5 Sportback echt wel snel. Echter, in deze klasse zijn het juist de prestatiecijfers die ertoe doen en de zeker niet voordelige RS5 Sportback komt gewoon iets tekort ten opzicht van de concurrentie.

Gelukkig zijn er altijd tuners waar je altijd op kunt rekenen, zoals ABT Sportsline. Je kan daar terecht voor een simpele chip, maar als je een compleet aangepakte Audi wenst, is dat ook geen probleem. In dit geval is dat de ABT Audi RS5-R Sportback. De auto volgt het recept van de ABT RS5-R Coupé. In Amerika werd de auto al voorgesteld, dit is de RS5-R Sportback voor Europa.

Aan de buitenkant zien we een enorme hoeveelheid extra carbon. De voorspoiler, de vleugeltjes op de voorbumper, de ‘luchtuitlaat’ in het voorscherm, de omlijning van de grille, de diffuser en de achterspoiler zijn het het lichte en dure materiaal opgetrokken. In tegenstelling tot de Audi S6 is de RS5 voorzien van échte uitlaten, eveneens omringt met koolstofvezel. In het interieur zet het carbon-feestje zich voort, want de inleg is ook van carbon, evenals de achterkant van de sportstoelen. Er is zelfs carbon daar waar je het niet direct ziet, zoals bij de bediening van de stoelen.

De 2.9 liter V6 van Porsche origine is ook onder handen genomen door ABT Sportsline. Het maximum vermogen bedraagt nu 530 pk, terwijl het maximum draaimoment 680 Nm is. Een stijging van 80 pk en 80 Nm over de standaard RS5. Verder is de RS5-R verlaagd en staat ‘ie op 21″ grote ABT-jetsers. Net als de RS4-R Avant en RS5-R Sportback gaat ABT slechts 50 stuks ervan bouwen. Het is ook mogelijk om de onderdelen gewoon los te bestellen, maar dan heb je ‘slechts’ 510 pk en geen ‘RS5-R’ badges.