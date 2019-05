Irmscher maakt de Insignia GSi nog lekkerder

Meer Opel, want waarom ook niet?

De Opel Insignia is inmiddels alweer iets ouder, hij ziet er nog altijd even smakelijk uit. Hoewel de auto inmiddels zijn krachtige benzinemotor is verloren in Nederland, is hij wel verkrijgbaar als 210 pk sterke diesel. Gelukkig kan de 260 pk sterke uitvoering ook nog bij Irmscher worden gekocht. Het tuningsbedrijf hult de auto dan ook in een sportiever jasje.

Wie besluit de versie van Irmscher op de kop te tikken, krijgt de auto geleverd met een kleine upgrade. De 260 pk sterke tweeliter viercilinder van de GSi wordt door het bedrijf opgeschroefd naar 280 pk. Een magere upgrade, maar een upgrade desalniettemin. Overigens wordt de auto geleverd met een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving.

Het opwaarderen van de motor kan gebeuren in combinatie met optische aanpassingen, los kan het pakket ook worden aangeschaft. Over die optische aanpassingen gesproken, Irmscher biedt zijn klanten een tweetal verschillende velgen aan in de maat 20″. Daarnaast komt de Insignia 30 mm dichterbij de grond te liggen. Irmscher heeft eveneens de neus van de auto bijgepunt en een nieuwe grille ontworpen. Tenslotte schijnt het bedrijf nog iets aan het interieur te hebben gedaan, maar daar krijgen we voorlopig niets van te zien.