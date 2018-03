Is de diesel ten dode opgeschreven?

We duiken in de feiten.

Het wil maar niet vlotten met de dieselmotor. Waar het jaren geleden nog de grote oplossing leek te zijn in het bereiken van onze milieudoelstellingen, wordt de zelfontbrander tegenwoordig veelal afkeurend bekeken. Ergens is dat zonde, daar het potentieel er nog altijd lijkt te zijn. Echter beginnen de verhalen en cijfers zich dusdanig op te stapelen, dat we ons kunnen afvragen of de diesel nog wel te redden is.

De recente uitspraak van het hoogste gerechtshof van Duitsland omtrent het weren van diesels in Duitse binnensteden draagt hier in negatieve zin aan bij. De in Leipzig gebaseerde rechter besliste dat alle diesels, behalve de wagens die aan de Euro6-norm voldoen, voortaan in de ban* gedaan mogen worden. Hierdoor vallen relatief nieuwe dieselauto’s buiten de boot, waardoor het nog minder aantrekkelijk is om een dergelijke wagen in het bezit te hebben.

Dat de diesel tot op zekere hoogte uit de gratie van de consument beginnen te vallen is te merken aan de verkoopcijfers in Nederland, maar ook aan die van omringende landen. Dit ondanks het feit dat dieselauto’s nog steeds financieel gunstiger zijn voor de veelrijders. Traditioneel gezien werden ze ook voor diezelfde doeleinden gekocht. Zij die jaarlijks tienduizenden kilometers verschalkten waren beter af met een diesel, terwijl de benzineauto juist voordeliger was voor de consument die minder reed. Zelfs met dit gegeven in het achterhoofd, blijkt de diesel de afgelopen jaren in populariteit gedaald te zijn.

Uit cijfers van onderzoeksbureau RDC blijkt dat de verkopen van diesels in Nederland de laatste drie jaar flink zijn gedaald. Waar 29 procent van de nieuwe autoverkopen drie jaar geleden nog te danken was aan de diesel, zien we dat dit in 2017 gedaald is tot 17 procent. De occasions lijken eenzelfde lot te zijn aangewezen, daar de verkopen eveneens daalden. Sterker nog, door de dalende vraag naar dieseloccasions dalen de prijzen van de wagens nog verder.

Dit zien we eveneens terug over de grens, in het thuisland van diesel. In Duitsland daalden de verkopen van diesels in 2017 met 13,2 procent, terwijl de verkopen van benzinevoertuigen juist tegen 13,8 procent. Daarbij daalde de gemiddelde waarde van dieseloccasions naar 11.250 euro, ten opzichte van 11.430 euro een jaar eerder. Nog opmerkelijker is het feit dat Duitse consumenten, volgens DAT, vorig jaar in grote getallen beïnvloed werden door de situatie rondom diesels wanneer ze op zoek waren naar een andere auto. Liefst 23 procent van de mensen die een nieuwe auto kocht zegt dat de diesel-discussies invloed hadden op hun beslissing, terwijl 15 procent van de kopers van gebruikte auto’s hetzelfde sentiment echoot.

De verkopers zelf schijnen ook te kampen met de nodige problemen. Het duurt tegenwoordig al meer dan 100 dagen om van een diesel af te komen, terwijl een benzineauto er gemiddeld 89 dagen over doet om een nieuwe eigenaar te vinden. Reken daarbij het feit dat, met in het achterhoofd de recente uitspraken omtrent de mogelijke dieselban, er waarschijnlijk veel meer diesels op de tweedehandsmarkt zullen verschijnen en daarmee een groter probleem voor de verkopende partij zal bieden.

In België bemerken we dezelfde veranderingen. Waar de inschrijvingen op tweedehands dieselauto’s sinds 1994 als een vuurpijl de lucht inschoten, storten de verkopen inmiddels bijna dramatisch weer naar beneden. In 2008 en 2011 beleefde de markt voor tweedehands diesels nog piekjaren, maar tegenwoordig is het percentage alweer met tientallen procenten gezakt. Volgens GoCar, die de cijfers presenteerde, kan dit goed te maken hebben met het feit dat er minder met nieuwe auto’s gereden wordt. Een auto die in 2013 werd ingeschreven legde jaarlijks een kleine 17.000 kilometer af. In 2016 daalde het aantal kilometers al naar rond de 11.000, terwijl in 2017 ingeschreven auto’s gemiddeld 8.600 kilometer afgelegden.

Past de dieselmotor dan helemaal niet in ons toekomstbeeld? Waarschijnlijk wel. Er zijn zelfs genoeg deskundigen overtuigd van het idee dat diesel ons richting de milieudoelstellingen kan helpen. Echter helpt de dramatisch PR die de zelfontbrander de afgelopen jaren heeft gekregen absoluut niet mee. Je bedankjes hiervoor kun je kwijt bij Volkswagen, waarvan het dieselschandaal immer blijft voortduren.

*In diezelfde verklaring verduidelijkt de rechter tevens tot tweemaal toe dat het absoluut niet hoeft te gebeuren, maar dat het mag.