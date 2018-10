De Kodiaq GT heeft een platte achterkant

Zo nuttig als designer schoonmaakhandschoenen. Ofzo.

Skoda is lekker op weg de laatste tijd. In no-time is het aangezicht van de dealers enorm veranderd. Voorheen hadden ze één crossover staan die erg leuk was, maar door niemand werd gekocht: de Yeti. Deze moderne herinterpretatie van de Matra Rancho is een stille dood gestorven. Daarvoor in de plaats kwam er een hele reeks uitwisselbare, doodsaaie en nietszeggende hoge stationwagons als de Kodiaq en Karoq. Nu is dat een vrij negatieve benadering, uiteraard. De auto’s bieden zijn precies wat de markt vraagt, en wie is Skoda om daar niet aan te voldoen? Zo’n merk wil natuurlijk auto’s verkopen, niet puristische bloggers tevreden houden met auto’s die ze toch nooit gaan aanschaffen.

Enfin, genoeg gezeurd. De Skoda Kodiaq is bijvoorbeeld is een heel interessante auto. Je hebt een crossover met zeven (hoge) zitplaatsen en een puist ruimte voor een schappelijke prijs. Niet spannend, wel heel erg interessant. Vandaag toont Skoda een nieuwe variant van de Kodiaq, de Kodiaq GT. Heel kort door de bocht: de Kodiaq GT verhoudt zich tot de Kodiaq zoals een X6 zich verhoudt ten opzichte van een X5. De Kodiaq is no-nonsense en ruim, de Kodiaq GT is pretentieuzer, krapper een hoogstwaarschijnlijk een stukje duurder… Maar ja, iedereen wil tegenwoordig iets sportiefs.

De Kodiaq GT is 4,63 lang, 1,88 meter breed en de hoogte bedraagt 1,65 meter. De gewone Kodiaq is langer (4,70 meter), even breed en een paar millimeter hoger. De auto wordt leverbaar met twee motoren, beide TSI benzinemotoren. De instapper is een 1.4 TSI met 150 pk. Voor wie meer wenst is een 2.0 TSI mogelijk, die 186 paarden op de wielen afvuurt. Of er ook een Kodiaq GT RS komt, is vooralsnog onbekend. Deze Skoda Kodiaq GT is overigens in eerste instantie alleen bedoeld voor de Chinese markt. Gelukkig maar.