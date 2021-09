The Collectables – BMW i8

Met de komst van de i8 sloeg BMW een nieuwe weg in. Een futuristisch model dat vandaag de dag nog steeds na al die jaren erg fris oogt. Vinden wij dan he!

Bij de BMW i8 vink je een aantal hokjes aan die allemaal positief zijn. Ten eerste natuurlijk: vleugeldeuren. Kom op, briljant natuurlijk. Maar daarnaast ook een meer praktische en voor veel ‘sportwagenkopers’ essentieel: hij heeft een achterbank. Zo’sn achterbank waar je niet je eigen voetbalteam op kan vervoeren. Maar wel het team van je kids.

Daarmee is het dus ook een auto die je thuis kan verkopen. Als je dan ook nog terloops laat vallen dat je gewoon bij de Albert Heijn vooraan kan parkeren als je de stekker maar in de laadpaal steekt, dan verstomd natuurlijk alle kritiek aan de eettafel.

Koude rillingen liepen over de rug van alle BMW liefhebbers toen BMW het i-label oprichtte. Daar kon toch niets spannends of bijzonders vandaan komen. Opmerkelijk was het dus dat het eerste wapenfeit direct een sportwagen was. Eentje die inderdaad wel zuinig is omdat hij beschikt over hybride techniek. De i8 liep voor de muziek uit, destijds zonder ergens op te vallen. Behalve met dat uiterlijk natuurlijk.

In 4,4 seconden is de sprint naar de 100 achter de rug, en voluit haalt de i8 een topsnelheid van 250 km/h. En hoe verhoudt zich dat tot de concurrentie? Uhh welke concurrentie? 4 Zitplaatsen met een hybride krachtbron in een sportwagenjasje. Dat is vrij zeldzaam. Die Hybride Porsche 911 zal echt wel binnen afzienbare tijd gaan komen. Maar veel verder dan de ook unieke Polestar 1 komen we niet als we aan concurrenten gaan denken.

Wouter gaat in deze video op stap met een exemplaar uit 2015. Deze BMW i8 wordt op dit moment geveild bij The Collectables.

