Toyota blaast nieuw leven in ondergewaardeerde sportwagen

Hoezee!

De Toyota GT86 en Subaru BRZ (en natuurlijk ook de vergeten Scion FR-S) zijn maar eigenaardige auto’s. Enerzijds zijn het sportwagens waarin bijzonder veel plezier beleefd kan worden, anderzijds beargumenteren vrienden en vijanden al jaren dat ze meer vermogen verdienen. Een ding is zeker: verkoopknallers zijn het allerminst.

Hoewel het absoluut treurig nieuws was, waren we absoluut niet verrast toen we hoorden dat er van de GT86/BRZ geen nieuwe generatie ging komen. Dergelijke geluiden werden na de onthulling van de nieuwe Toyota Supra geproduceerd door de geruchtenmolen en vrijwel iedereen geloofde het.

Gelukkig kijken ze bij Toyota met een positieve, ietwat eigenwijze blik naar de toekomst. Goed, het mag dan geen kaskraker zijn die jaarlijks miljoenen euro’s in het laadje brengt, aan het eind van de dag zijn zulke auto’s wel de producten die het merk zijn identiteit geven. En dit beseffen de kopstukken bij de Japanse autofabrikant.

In een reactie aan het Britse Autocar heeft Toyota laten weten dat het nog niet gedaan is met de GT86. De nieuwe Supra mag dan de overtreffende trap en tevens de meest sportieve auto van het merk zijn, de plaats van de GT86 zal hij niet opeisen. Volgens de Europese marketingbaas van het merk, Matt Harrison, zullen de beide auto’s naast elkaar kunnen bestaan in het modellengamma. Sterker: naar verluidt schijnt het merk met een derde sportauto op de proppen te willen komen.

Naar verwachting zal de smaakmaker wederom een viercilinder krijgen van Subaru. Uiteraard zal Toyota de GT86 dan ook weer ontwikkelen met zijn landgenoten.