Hoera: er is een nieuwe, goedkopere Twizy met vleugeldeuren!

De stoerdere microcar van Renault is vanaf nu te bestellen!

Voor velen zullen de microcars een grote flop lijken. Wie weleens in een grote stad komt, weet beter. In onze hoofdstad kom je er genoeg tegen, maar ook in exotischere locaties als in Monte-Carlo schieten de Ami’s je om de oren. Renault bracht de elektrische microcarmarkt op gang met de Twizy. Nu er wat concurrenten zijn, is Renault terug via dochtermerk Mobilize met de Duo.

Mobilize werkt al een tijdje aan de Duo. Gelukkig is de productieauto dichtbij het concept gebleven dat we in 2022 zagen op de autobeurs van Parijs. Van de Mobilize Solo die toen werd gepresenteerd, is nooit meer iets vernomen. De Duo komt daarentegen nu naar verschillende Nederlandse Renault-showrooms.

De Mobilize Duo

Zoals meerdere microcars is ook de Duo verkrijgbaar als 45 km/u-autootje en als volwaardige auto die doorgaat tot 80 km/u. Voor die eerste moet je tenminste een brommerrijbewijs hebben, voor de ander een autorijbewijs.

De specificaties zijn schattig. Het 45 km/u-wagentje heeft een 7,6 pk sterke elektromotor en de sterkere versie doet het met 10,1 pk. De actieradius van beide varianten is prima te noemen voor microcars. De Duo 45 komt maximaal 161 kilometer ver en de Duo 80 precies één kilometer minder.

Bovendien is de Duo van zichzelf al leuk aangekleed. Er zit standaard een airbag in wat volgens Mobilize ”uniek in het segment” is. Bijzonder. Daarnaast zijn er de kenmerkende vleugeldeuren (zoals bij de Twizy) maar heb je ook altijd een verwarmbare voorruit en een digitale sleutel. Optioneel wordt het nog luxer. Denk aan een verwarmbare stoel, airco, een bluetooth-setje, een type 2-laadaansluting en parkeersensoren. Echt waar: je kunt parkeerpiepers krijgen op een auto van 2,43 meter lang!

Afgaande van het uiterlijk vermoed ik dat Mobilize meer bij Dacia heeft afgekeken dan bij Renault. De soepele afgeronde lijnen zijn vervangen door rechttoe-rechtaan styling die doet denken aan de Dacia Sandrider. Daar helpt het optionele stickerpakket ook bij.

De prijs van de Mobilize Duo

De eerste modellen staan voor de zomer bij de geselecteerde Renault-dealers door het hele land. Voor de Duo 45 ben je minimaal € 10.695 kwijt. De 80 gaat voor tenminste € 12.295. De Twizy 45 ging vlak voor zijn pensioen voor € 12.490 en de 80 voor zelfs € 13.390.

Met de Duo 45 gaat Mobilize net boven de prijzen van de concurrentie zitten. De Citroën Ami kost bijvoorbeeld maar € 8.048 en de Topolino 45 gaat voor tenminste € 9.890. Daarbij moet wel gezegd worden dat de Ami en Topolino maar 75 kilometer ver komen. De Duo 80 doet het anders. Een van zijn weinige tegenstanders is de Microlino met een topsnelheid van 90 km/u. Die komt dan wel 228 kilometer ver op een volle batterij, maar kost ook € 19.990!

Een microcar bedrijfswagen?!

Een rijdende Thuisbezorger: zo ziet de Mobilize Duo Bento er uit. Met de grote doos achter op zijn rug, kan de Duo Bento lekker door Amsterdam crossen. Handig voor de bouwlieden aldaar. De range kakt er wel een beetje door in. Je komt er nog maar 149 kilometer ver mee. Mobilize wacht nog even met het lanceren van de bedrijfsmicrocar. De prijs van de Mobilize Duo Bento is er wel al: € 10.676 exclusief btw. Maar dan mag je wel de binnenstad in.

Voor welke microcar zou jij gaan?