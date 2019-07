Val Ferrari’s en Porsches lastig met een Ford Focus motor

Het blijft leuk. Niet dat deze sportwagen goedkoop is, overigens. Maar een GT3 RS of 488 Pista is aanzienlijk duurder.

Dit weekend wordt het Goodwood Festival of Speed gehouden. Wat begon als een lichtelijk decadent, doch charmant auto-evenement voor Britse ‘vrinden’ is eigenlijk uitgegroeid tot een soort autobeurs voor de puristische autoliefhebber. Bijna alle merken zijn hier vertegenwoordigd en veel merken brengen ook wat nieuws mee.

Dat betekent een gigantische hoeveelheid nieuwe sportwagens en speciale sportieve uitvoeringen. Zo konden we gisteren kennis maken met de Renault Sport Mégane R.S. Trophy-R, daarbij die laatste R staat voor ‘Radicale’. Radicaal autonieuws krijgen we ook van het Britse Radical. Dat merk lanceert namelijk de ‘Rapture’.

Het is het nieuwe topmodel van het Britse merk en moet een sensatie op wielen zijn. Het lijkt nog het meest als een LMP 2-auto voor de openbare weg en dat is nu precies de USP van het merk. Er zit niets op wat je niet nodig hebt om snelle rondetijden te rijden. Aan de andere kant geeft Radical aan dat je met de Rapture ook gewoon over de openbare weg kunt rijden. Vandaar ook een paar persfoto’s die op openbare weg genomen zijn. De Radical Rapture is sowieso gehomologeerd voor het Verenigd Koninkrijk, maar ze geven aan dat de auto ook goedgekeurd wordt voor andere Europese landen.

De Radical Rapture is erg licht, maar hoe licht willen ze nog niet zeggen. Maar maak je over de prestaties maar geen zorgen, want direct achter het zitcompartiment bevindt zich een 2.3 EcoBoost motor van Ford, goed voor 350 pk en 434 Nm. De viercilinder is gekoppeld aan een sequentieel te bedienen zesbak. Gezien de vorige modellen van Radical kun je ervan uitgaan dat die Ford Focus motor méér dan voldoende is om Porsches, Ferrari’s en andere exoten te vernederen tijdens een trackday. Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar je kan al een pre-order indienen. De eerste exemplaren worden in augustus 2019 afgeleverd.