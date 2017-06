Je raadt nooit waar de Bentayga enorm scoort

Hint: niet in een DING-FLOF-BIPS land.

Voor alle autoliefhebbers is het pijnlijk: de SUV. Nog niet zo lang geleden kocht je een Jeep Grand Cherokee, Mercedes G-Klasse of Range Rover als je een stoere terreinauto wilde hebben. Ging je zo’n auto ook daadwerkelijk mishandelen deed je verstandig om een terreinauto van Japanse makelij te kopen, zoals de Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol of Mitsubishi Pajero. Nog niet zo heel lang geleden maakten we een overzicht met de power-SUV’s die hun tijd vooruit waren. Tegenwoordig zie je dat soort auto’s overal rijden.

Voor fabrikanten is het dus zaak zo’n apparaat in de showrooms te hebben staan wil je nog enigszins een beetje kunnen overleven. En er zijn wat merken die hun ziel aan de SUV-duivel hebben verkocht zoals Porsche (Cayenne en Macan) en Maserati (Levante). Ook Lamborghini en Aston Martin broeden op zo’n Sports Utility Vehicle. Zeker voor relatief kleine merken kan het zorgen voor een exponentiële groei.

Neem Bentley bijvoorbeeld. Sinds de Continental GT kon het aristocratische merk dan eindelijk verkoopcijfers noteren welke uit vier cijfers bestonden. Met de Bentayga wordt die markt alleen maar groter. In de VS gaan ze als zoete broodjes over de toonbank en ook in het thuisland weet de auto klanten weg te halen uit top-of-the-line Range Rovers. Maar de populairste markt is toch iets zuidelijker gelegen.

Marketing en Communicatiechef Robin Peel benadrukt het succes van de Bentayga. Mede dankzij die auto weet Bentley op jaarbasis nu meer dan 10.000 auto’s te verkopen. Meer dan een tiende van de totale productie gaat namelijk naar het Midden-Oosten. Dat verklaart ook een beetje dat de auto voor Noord-Europese begrippen een potsierlijke auto is, maar juist in de smaak valt bij personen die van groot en opvallend houden. Ook zijn daar niet alle wegen even goed, dus kunnen ze een luxe alleskunner wel gebruiken.

Speciaal voor deze markt heeft Bentley zijn grootste dealer in, je raadt het al, Dubai staan. Dit 7.000 vierkante meter metende, marmeren paleis moet ervoor zorgen dat de auto’s nog meer verkocht worden. Want ook op de lange termijn hoopt Peel dat Bentley nog een enorme lading aan Bentayga’s te verkopen in de VAE.

Dat is op zich wel logisch. Want de milieu-eisen zijn in die regionen zo goed als niet bestaand en de benzine is er goedkoper dan water. Op die manier kunnen fabrikanten nog altijd hun van enorme marges voorziene SUV’s slijten, alhoewel Peel verwacht dat zelfs in de VAE milieubeleid daadwerkelijk een dingetje wordt, dus bereid Bentley zich voor op diverse hybrides als de Mulsanne Hybrid, waar we gek genoeg nooit meer iets van gehoord hebben…