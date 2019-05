Moet Ford deze SUV naar Nederland halen?

Wij vinden van wel.

Amerikaanse luxemerken en Nederland is nooit echt een goede combinatie geweest. Op een paar liefhebbers na, is het lastig om klanten te vinden voor de luxe sleeën. Cadillacs en Lincolns zijn niet ieders smaak.

Cadillac zien we gelukkig nog weleens voorbij komen, maar Lincoln lijkt compleet uitgestorven. In de jaren ’90 werd de Town Car en de Mark VIII mondjesmaat verkocht. Later kwam daar de Navigator bij, maar dat was het dan ook wel. Sinds 2003 zijn Lincolns niet meer nieuw te bestellen in Nederland.

Dat is jammer, want Lincoln is bezig om zichzelf enorm te verbeteren. De nieuwe Continental (grote sedan) en Navigator zijn geweldige voorbeelden. Ook de Lincoln Aviator en Nautilus mogen er zijn. Die auto’s zijn, ondanks hun verantwoorde aandrijflijnen, te groot voor Europa. Maar er is een nieuwe Lincoln die wel degelijk kans zou kunnen maken.

Het resultaat is de Lincoln Corsair. In feite is het een MKC die flink onder handen is genomen. De auto is de Verenigde Staten een concurrent voor auto’s als de BMW X3 en Volvo XC60. Een heel ‘heet’ segment. Er is keuze uit een 2.0 turbomotor met 250 pk. Bij deze uitvoering is vierwielaandrijving optioneel. Een stapje hoger vinden wij de 2.3 turbo, goed voor 280 pk. Hier is aandrijving op alle vier de wielen standaard. Een hybride aandrijflijn volgt later.

Naast de aandrijflijnen zijn er nog twee dingen bijna Europees te noemen. Ten eerste de styling. In een tijd waar auto’s te veel bijzondere tierlantijntjes mee krijgen, is het ontwerp van de auto verrassend clean. Het interieur gaat nog een stap verder: dat ziet. er buitengewoon indrukwekkend uit. Natuurlijk zijn het persfoto’s, maar toch: het is veelbelovend.

De auto is binnenkort te bestellen bij de betere Lincoln dealer. De vanafprijs is 36.940 dollar voor de versie met 250 pk en voorwielaandrijving. Voor de goede context: een Volvo XC60 met T5 (ook 250 pk) en voorwielaandrijving kost 39.800 dollar. Een X3 sDrive30i kost 41.000 euro. Dus rijst de vraag: is dit niet wat voor Nederland? Moet Ford de stoute schoenen aandoen en deze auto als ‘Vignale’ aan de man brengen? Laten het weten, in de comments.