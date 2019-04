Koop de allerduurste strijkplank van Nederland

Zeer subtiel.

Afgelopen week heeft Porsche dan eindelijk doeken gehaald van de 911 Speedster. De spectaculaire cabrio van Porsche Motorsport gaat ongevwtijfeld een fantastische belegging rijdersauto worden.

Het nadeel is dat waarschijnlijk elk exemplaar snel uitverkocht zal zijn en niemand er daadwerkelijk mee gaat rijden. Daarom maakten wij voor jullie dit lijstje met Porsches die een groot gedeelte van de Speedster sensatie leveren tegen een fractie van de prijs.

Maar wil je per se een bijzondere open Porsche waar je pertinent niet mee gaat rijden, kijk dan even naar de rode Porsche 911. Zoals je kunt zien is de auto niet helemaal origineel meer. De bodykit moet gelijkenissen vertonen met die van de GT2, maar is duidelijk anders en mist de befaamde popnagels. De voorbumper is veel te hoog, evenals de rijhoogte.

Die wielen moeten Speedlines suggereren, maar zijn overduidelijk imitaties. Het letterlijke hoogtepunt van deze Porsche 911 Cabrio is namelijk de spoiler. De enorme strijkplank ziet er tamelijk eenvoudig uit, maar het formaat ervan maakt veel goed. Waarom is dit dan een verstandige investering? Nou, vanwege de prijs. De verkopende partij wil er slechts 24.750 euro voor hebben. Erg weinig geld voor een Porsche 993 Cabrio.

Dat komt vanwege de motor. Ondanks dat het volgens de advertentie een 911 Turbo is, ontbreekt de motor. Onder de kap vind je liters lucht, géén 3.6 liter boxer. Aangezien de meeste investeerders toch niet rijden in hun Porsches, is dit een uitstekend alternatief. De advertentie bekijken doe je hier.

