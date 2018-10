Wat is Audi van plan met deze logo’s?

Is het Audi-logo toe aan vernieuwing, of is er iets anders aan de hand?

Onderscheidend design blijkt niet de sterkste kwaliteit te zijn van Audi. Geeft niet, het is al heel wat dat er momenteel zo veel nieuwe Audi’s met een duidelijke nieuwe designtaal zijn. De A1, A6, A7, A8, Q3 en de volledig elektrische e-Tron zijn enkele voorbeelden van ‘het nieuwe Audi’. Die lijst zal de komende jaren alleen maar groeien. Maar naast de geplande modellen is er ook het één en ander te melden over logo’s.

Laatst meldden we al dat Audi misschien de naam Horch terug wil brengen, als luxelabel voor het topmodel van de A8. Een soort Maybach van Audi. Daarover is nog niet zoveel bekend. Maar het feit dat Audi aan het werk is met nieuwe logo’s en/of labels wordt bevestigd door recente aanvragen van het merk.

Deze twee plaatjes kwamen voorbij op QuattroWorld. De iconische vier ringen blijven dé signatuur van Audi. Het staat voor de samenwerking van DKW, Horch, Wanderer en Audi om Auto Union te maken. Hierdoor prijkt het logo min of meer al sinds die samenwerking in 1932 op modellen van Auto Union, later Audi. Goed, door de komst van 3D-effecten is het logo een beetje gemoderniseerd, maar de vier ringen bleven altijd.

Wat dat betreft wijken deze twee nieuwe logo’s totaal niet af van het huidige logo. Maar er is niet bevestigd dat het om een nieuw logo gaat. Misschien is Audi naast Horch meer submerken aan het plannen, zoals een apart logo voor hun ‘connected cars’. De ringen zijn op beide logo’s juist minder verbonden, maar goed.

De derde veronderstelling komt van ondergetekende zelf, tijdens een snelle bewerking voor de headerfoto. Zo valt te zien hoe een Audi e-Tron met het nieuwe logo zou kunnen worden. Met een groot zwart gat in het logo, is er wellicht ruimte voor een sensor, radar of camera. Een beetje hetzelfde als de ACC-radar in het Mercedes-logo. Het zou een leuke manier zijn om een dergelijke sensor te verhullen, dus waarom niet? Wat Audi wél gaat doen met de logo’s, als ze er überhaupt iets mee gaan doen, is even afwachten.