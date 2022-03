Welke snoepje uit deze collectie nemen jullie mee naar huis?

Er is voor ieder wat wils in deze eclectische collectie.

Het is voor ons gewone stervelingen niet echt een vraagstuk, maar als verzamelaar is het wel iets om over na te denken: ga je voor een specifiek thema in je verzameling of koop je gewoon alles wat je leuk vindt? Veel verzamelaars kiezen er bijvoorbeeld voor om zich toe te leggen op bijvoorbeeld Porsches of Ferrari’s. Of zelfs Bugatti’s.

We hebben deze keer een verzameling die duidelijk geen overkoepelend thema heeft. Dat maakt een groepsfoto misschien minder leuk, maar dit zijn juist de interessante collecties.

Je kijkt hier naar de ‘Rey Collection’, die eind deze maand door RM Sotheby’s wordt geveild in Fort Lauderdale. Het gaat om een deel van de collectie, die bij elkaar is verzameld door een vader en een zoon uit Florida.

De collectie heeft voor ieder wat wils: van een Countach en een 512 BBi uit 1984 tot meer recente auto’s als een Superamerica en een 997 Speedster. Voor de klassiekerliefhebbers is er een fraaie donkerblauwe Ghilbi SS. De Corvette C3 uit 1968 is trouwens ook een lust voor het oog. Lastig kiezen dus, maar we zetten ze gewoon allemaal voor jullie op een rijtje.

Ford Model T Speedster (1922)

Fiat-Abarth 1000 (1967)

Chevrolet Corvette L71 (1968)

Maserati Indy (1972)

Maserati Ghibli SS (1972)

Ferrari 512 BBi (19840

Lamborghini Countach LP5000 S (1984)

Chevrolet Corvette ZR1 (1990)

AM General H1 (1995)

Jaguar XJ-S Convertible (1995)

Bentley Continental R 420 (2001)

BMW Z8 (2002)

Acura NSX-T (2004)

Ferrari Superamerica (2005)

Porsche 997 Speedster (2011)

Zoals je ziet is dit nog lang niet alles. Als we een beetje rondgluren in de garage zien we nog genoeg andere pareltjes staan. Een Carrera GT en een Ford GT bijvoorbeeld. Of wat dacht je van een 599 SA Aperta? Vader en zoon houden dus nog genoeg leuk speelgoed over.

Voel je daarom vooral niet schuldig om er eentje uit te kiezen. Welke van dit groepje wordt het?

Foto’s: Jasen Delgado/RM Sotheby’s