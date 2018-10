Williams coureurs zijn beter dan die van Ferrari

Puur over de eerste ronde gemeten. De cijfers spreken boekdelen.

Het is een apart fenomeen: slechte Formule 1 coureurs. In principe is de Formule 1 de top van de autosport. Je zou dus onwillekeurig kunnen denken dat enkel de beste autocoureurs worden toegelaten. Die aanname is niet altijd van toepassing. Geld is namelijk voor sommige teams enorm belangrijk, waardoor deze teams hun principes overboord moeten zetten en moeten kiezen voor een zogenaamde ‘pay-driver’. Een jongeman die talent tekort komt, maar in plaats daarvan een flinke zak geld meeneemt dankzij een trouwe sponsor.

Het zijn meestal de achterhoede teams die genoegen moeten nemen met een of twee van dergelijke coureurs. Denk aan klinkende namen als Gaston Mazzacane, Adrian Campos Yuji Ide, Alex Yoong, Marco Apicella en Chanoch Nissany, om er maar een paar te noemen. Het is een beetje lastig in te schatten wie vandaag de dag de echte ‘pay drivers’ zijn.

We zijn snel geneigd om Williams coureurs Sergey Sirotkin en Lance Stroll weg te zetten als paydrivers. Ze rijden immers vaak achteraan, ondanks enkele indrukwekkende prestaties van de Canadees. Maar zijn ze wel zo slecht? Dit draadje op Reddit wees ons op een interessant gegeven. In de afgelopen 15 races zijn de Williams coureurs namelijk de beste starters! Jazeker, u leest het goed. Zuiver theoretisch behoren Lance Stroll en Sergei Sirotkin, net als Max Verstappen, tot de absolute top. Lees onderstaande tabel er maar op na:

Coureur Gem. aantal gewonnen posities Totaal gewonnen posities Lance Stroll +2,13 +34 Max Verstappen +1,35 +23 Sergey Sirotkin +1,13 +18 Nico Hülkenberg +1,13 +17 Charles Leclerc +1,07 +16 Esteban Ocon +1,07 +15 Carlos Sainz Jr. +0,88 +15 Pierre Gasly +0,8 +12 Fernando Alonso +0,63 +10 Marcus Ericcson +0,53 +9 Kevin Magnussen +0,29 +5 Brendon Hartley +0,27 +4 Romain Grosjean +0,06 +1 Daniel Ricciardo 0 0 Stoffel Vandoorne -0,29 -5 Sergio Perez -0,35 -6 Valtteri Bottas -0,71 -12 Lewis Hamilton -0,94 -16 Kimi Raikkonen -1,18 -20 Sebastian Vettel -1,35 -23

Wat je ziet is een overzicht van alle coureurs. Voor dit lijstje is er gekozen voor maar één ding: hoeveel posities heeft de coureur gewonnen (of verloren) in de eerste ronde. We zien voornamelijk coureurs van de achterhoedeteams bovenaan staan en de coureurs van de topteams (Ferrari en Mercedes) staan onderaan. Hoe kan dat? Die starten vaak al helemaal vooraan het veld. Er valt nauwelijks een positie te winnen, maar juist wel te verliezen.

De reden dat Max Verstappen hoog staat komt omdat hij een paar keer van achteraan is gestart en daardoor veel posities heeft kunnen winnen in de eerste ronde. Maar dat neemt niet weg dat de prestatie van met name Stroll best indrukwekkend is. Vaak zit hij in de buurt van Stoffel Vandoorne qua startpositie (achteraan), maar de Belg verliest juist plaatsen. Uiteraard is dit lijstje niet bijzonder veelzeggend, de punten worden immers niet verdeeld in de eerste ronde. Echter, de score van Stroll is opmerkelijk en doet de vraag rijzen: is Stroll wel zo slecht als wij denken? Of is het stiekem best een talent, maar is zijn vader zó rijk dat we dat helemaal niet zien? Laat het weten, in de comments.