Koop nu een blubberdikke V8 en verdien daarna pegels met het zwarte goud

Alweer een reden om een blubberdikke V8 te kopen. Nederland wordt er steenrijk van!

Heugelijk nieuws afgelopen week: in Amerika maakt de Vee Eight Motor een heuse comeback. Je zou ‘m zelfs LL Cool Jesque kunnen noemen. Niet alleen bij de Amerikaanse tak van Stellantis, maar ook bij GM komt de typische ‘Amerikaanse’ motor terug. Met een inhoud van tot wel 6.6 liter. Yee haw!

In Nederland is het echter haast niet meer te doen, zo’n V8. Volgens het Europese Parlement, stoot de héle EU, slechts zes procent van de wereldwijde CO2-uitstoot euhm…uit. En Nederland is daar dus weer een piepklein onderdeeltje van. Toch hebben sommige leiders met een (on)gezonde dosis grootheidswaanzin, dat ‘wij’ de wereld kunnen redden. Door bijvoorbeeld, tonnen BPM te vorderen op leuke auto’s.

Zo kost een Ford Mustang GT met V8 in België dezer dagen 58.460 Euro. In Nederland kost exact dezelfde auto 137.250 Euro. Het verschil is BPM. Het is een soort bizarre zelf-flaggelatie. Of beter gezegd, het straffen van landgenoten die wél de verbeeldingskracht hebben om leuke dingen te willen. Ha! Dat zal dat toxisch mannelijke benzinehoofden (m/v/i) potverdikke leren, zo gniffelen de XR rebellen en aanverwanten ongetwijfeld. ‘Plezier beleven aan het leven terwijl ik verzuurd quinoa zit te knagen? Not on my watch!‘

Er is dus best veel geld voor nodig om nog het goede leven te kunnen leiden als liefhebber van rood vlees en verkwistend gas geven. Sinds kort waait er wat dat betreft ook weer een gure wind door het land, die het liefste ziet dat benzinehoofden niet een leven leiden, maar een leven lijden. Doch niet getreurd! De natuur zelf reikt ons gelukkig de helpende hand toe.

Vroeger had je een gasbel nodig in je achtertuin om een V8 te bekostigen, maar juist door klimaatverandering, is daar spoedig mogelijk een andere bodemschat te oogsten. De zwarte truffel verhuist namelijk langzaam maar zeker naar meer Noordelijke contreien. Foodlog schrijft zelfs reeds graag over ‘de Nedertruffel’.

Traditioneel zijn truffels zijn al tijden groots in Italië, Kroatië en Hongarije. Doch de fameuze Périgord en Piëmont truffels, gaan helaas voor onze Zuiderlijke broeders, mogelijk de bietenbrug op. Truffels zijn namelijk nogal unieke sneeuwvlokjes, die hele specifieke omstandigheden nodig hebben, om goed te gedijen. Jammer voor betreffende landen, doch in de keiharde zero sum game van het bestaan, is hun verlies onze winst. Tenminste totdat we weer wat Eurobonds moeten kopen.

Een nieuwe hotspot voor truffels is -jawel- Zuid-Kennemerland. Truffeljager Martijn Burger, vond daar op één dag maar liefst 1,2 kilogram truffel, met dank aan zijn trouwe viervoeter (altijd +1 op Autoblog) Dexter. Met een kiloprijs van 1.000 Euro per kilo is dat toch lekker door het bos wandelen. Dan kan je wel een tankje peut van kopen voor de reis terug naar huis in de avond met de V8, op weg naar een dik verdiende pasta al tartufo. Je wilt immers ook een steentje bijdragen aan het doel dat er volgend jaar nog meer truffels in onze grond zitten.

Oké, het plan is dus uitgestippeld. Nog een fun fact tot slot: het enige wat je verder nodig hebt is een hond, óf een varkie. Maar houdt er rekening mee, dat als je voor het varken gaat, het een zeug dient te zijn. Truffels scheiden namelijk een geur af die vrouwelijke varkens verwarren met een geur die mannelijke varkens afscheiden. Kennelijk worden het dan onstuitbare roofdieren die recht op hun doel afgaan om die beer (voor stedelijken: het mannelijk varken) zo snel mogelijk op te speuren. De natuur aan het werk. Enfin, als hoogontwikkelde Autoblog-lezer, is dit fenomeen ongetwijfeld relateerbaar op basis van uw eigen ervaring.

Resteert nog even twee keuzes te maken. Welke V8 ga je kopen. En kies je de hond of toch de zeug? Laat het weten, in de comments!