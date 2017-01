4 zaken die opvallen aan Porsches’ verkoop in 2016

De Duitse sportwagenfabrikant heeft een recordjaar achter de rug. We zochten de meest opvallende zaken uit.

Je kunt de autoverkoopcijfers doorlezen, je schouders ophalen en doorgaan met je leven. Interessanter is om de getallen te analyseren, vergelijken en hieruit een conclusie te trekken. We deden het bij eerdere merken en nu is Porsche aan de beurt. Hier zijn 4 zaken die opvallen als het gaat om de autoverkoop bij Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Lang leve de viercilinder!

De soundtrack van de Porsche 718 is niet geweldig. Gelukkig zijn de rijeigenschappen wél dik in orde. Het gemis van de zescilinder boxermotor is geen reden voor Porsche-klanten om de 718 links te laten liggen. Er werden 12.848 exemplaren van de 718 Boxster (rijtest) verkocht. Een stijging van negen (!) procent in vergelijking met 2015.

911 blijft koning

Standaard een turbo of niet: het elfje blijft verkopen. Porsche verkocht 32.409 exemplaren. Een stijging van twee procent.

Macan: beste. idee. ooit.

Het idee van een SUV onder de Cayenne is een briljante zet van de Duitse autofabrikant geweest. Maar liefst 95.642 stuks werden van de baby-SUV verkocht. Dat maakt de Macan de best verkochte Porsche van 2016.

China China China!

De grootste plus pakte Porsche in China met een afzet van 65.246 auto’s. Daarna volgen Amerika (65.591 +6%) en Europa (78.975 +5%). Porsche gooit Afrika, de rest van Azië en het Midden-Oosten op één hoop: 93.212 auto’s, een plus van zes procent.

Dit jaar zal de Panamera Sport Turismo het licht zien. Verder wil Porsche het aantal Experience Centers verder uitbreiden. In Atlanta staat er eentje en onlangs kon je lezen dat het Experience Center in Los Angeles inmiddels ook operationeel is. In Shanghai, China zal dit jaar een nieuw Experience Center worden geopend.