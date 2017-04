5 dingen die we weten over de nieuwe Megane RS

Met smart wachten we op de nieuwe hete hatch van Renault. Er is al het één en ander bekend over het aanstaande bommetje.

Achter de schermen werken de mannen en vrouwen van Renault Sport hard aan de opvolger van de huidige RS. Sneller, lichter en beter. Afijn, je kent het wel. Onlangs raakte Autocar in gesprek met de Franse autofabrikant op de autoshow van Shanghai. Als we de Britse site mogen geloven kunnen we ons opmaken voor een topper in zijn segment.

300 pk!

Om de concurrentie bij te blijven moet Renault het vermogen opschroeven. Naar verluidt stijgt de power van de geblazen tweeliter motor met zeker dertig paarden tot maar liefst 300 pk. De Duitsers uit Wolfsburg pakten het ‘Ringrecord van Renault af met de Golf GTI Clubsport S als snelste voorwielaandrijver. Renault Sport zal er ongetwijfeld alles aan doen om deze ‘titel’ terug in handen te krijgen.

Handbak én automaat

Even leek het erop dat de nieuwe Megane RS enkel met een automaat zou komen. Dat is naar alle waarschijnlijkheid niet het geval. De auto zal te bestellen zijn met een handgeschakelde zesversnellingsbak of als automaat met dubbele koppeling.

Bochtenridder

De nieuwe Megane RS zal zich het beste thuisvoelen op en rondom uitdagende wegen. Vierwielsturing en een straffer onderstel moeten zorgen voor betere grip. De nieuwe Megane is 25mm lager en 28mm langer in vergelijking met het vorige model.

0-100 in een mum van tijd

De heetste Megane RS tot nu toe, de 275 Cup S, doet een sprint naar de honderd in 5,8 seconden. De nieuwe Megane RS zal dit een stuk sneller doen dankzij de optionele automaat. De verwachting is dat de Fransoos zich straks kan meten met de 300 pk sterke Audi S3 (rijtest), die de 100 kan aantikken om en nabij de vijf tellen.

Het uiterlijk

Kijk naar de nieuwe Megane en de laatste Clio RS. Stop deze twee in de blender en je hebt een behoorlijke impressie te pakken. DEZE photoshop geeft ook een goed beeld. Verwacht één grote, of twee centrale uitlaten, dikke wielkasten en het ding zal wat lager op z’n poten komen te staan. Dat zal dus allemaal geen verrassing zijn.

De vernieuwde Megane RS zal naar verluidt in 2018 bij de dealers staan, met een onthulling op de IAA in Frankfurt.