Deze 14 bijzondere AMG’s waren we bijna vergeten

Of niet?

Misschien is jullie het ontgaan, maar AMG is dit jaar 50 geworden. Hoezee! Dat moet natuurlijk gevierd worden! Onlangs namen wij met jullie de hoogtepunten uit de autosporthistorie door van de Duitse (fabrieks-)tuner, vandaag kijken we naar de vergeten parels van AMG.

AMG heeft enorm veel verschillende auto’s gemaakt op basis van talloze Mercedessen en zelfs enkele Mitsubishi’s! Op dit moment kun je bijna elk Mercedes model ook als AMG bestellen. Bij sommige uitvoeringen zelfs meer dan 1! Alleen de B-Klasse en V-Klasse blijven verstoken van een grote motor en wild uiterlijk.

Het recept voor een AMG is eigenlijk altijd wel hetzelfde geweest. Van alles het beste, plus een beetje meer. Een sterke en vooral koppelrijke motor, automaat, luxe aankleding en een uiterlijk dat nét op het randje van smaakvol dik zit. Je mag ook aan de buitenkant zien dat het wat bijzonders is. Als je een steriele auto wenst moet je elders zoeken.

De meeste AMG’s zijn bij iedereen wel bekend. Ook de dikke modellen van vroeger weet iedereen zich nog wel te herinneren. De 300 SEL 6.3, Der Hammer, SL73 AMG, CLK DTM en G65 AMG zijn bij de meeste wel bekend. Daarom zetten wij vandaag 13 minder bekende AMG’s in de spotlights!

Mercedes-Benz A32 K AMG (W168)

Ok, geen elandgrappen. Was dat niet gebeurd dan reed de hele wereld een A-Klasse. Het was een briljante auto namelijk. Maar de AMG liefhebber kwam niet direct aan zijn gerieven. Er was een semi sportieve A190 met 125 briesende paarden op de voorwielen. Later werd dit goedgemaakt door de A210 Evolution AMG, een uitvoering die werkelijk niemand kocht, ondanks de bloedmooie velgen. Speciaal voor promotiedoeleinden werd de A190 Twin gebouwd, met twee van de 1.9 blokken: eentje voor en eentje achter. 250 pk en vierwielaandrijving en een totaal niet rijdbare auto. HWA (de racetak van AMG) vond het welletjes en besloot het goed te doen. Ze namen een V8 om erachter te komen dat het niet paste in de krappe motorruimte van de Babybenz. De 3.2 liter V6 met compressor (met exact hetzelfde vermogen) uit de C32 AMG paste wél. Dus werden diens automaat, achterwielaandrijving en velgen overgenomen. Het zou bij een enkel exemplaar blijven.

SLK55 AMG Black Series (R171)

Het is al een tijdje stil rond het Black Series label van Mercedes. De Black Series waren speciale extra hardcore uitvoeringen van de al niet misselijke reguliere AMG modellen. De CLK63 is wellicht de meest bekende, want deze auto heeft lange tijd voor de deur gestaan bij @Sacha. De SL65 AMG Black Series met meer koppel dan manieren zijn we ook niet vergeten en de laatste Black Series dateert al weer van 2012, de C63 AMG Black Series. De eerste was echter de SLK55 AMG Black Series. Deze was gebaseerd op de SLK55 AMG, maar alles werd een tandje opgeschroefd. De auto kreeg monsterlijke 19” velgen, een dikke bumperset en overal koolstofvezel. Het variodak werd overboord gekieperd en de 5.4 liter V8 kreeg er 40 paarden bij waardoor het totaal uitkwam op 400 pk.

Mercedes-Benz C55 AMG Estate (W202)

Dit moet een soort weddenschap zijn geweest in de bedrijfskantine van AMG in Affalterbach. “Kunnen wir die 5.4 V8 in wirklich alle Mercedes modellen liffelen?” Want er waren een hoop Mercs met deze (onverwoestbare) motor. Het meest werd deze verkocht in de E-klasse, maar ook de CLK, CL, SL, G en ML kregen deze motor toebedeeld. De C-klasse had eerst een 3.6 zes-in-lijn onder de kap welke later vervangen werd door een 4.3 V8 met 305 pk, de C43 AMG. Speciaal voor de buitendienst verkopers kwam AMG met een strikt gelimiteerde en peperdure C55 AMG Combi. Deze had de 354 pk sterke V8 onder de kap, alhoewel 390 pk optioneel ook mogelijk was. Het is vooral gaaf omdat je het er absoluut niet aan af ziet. Het zag er uit als een C250 Turbodiesel Sport met iets grotere wielen. Er schijnen zo’n 25 stuks van verkocht te zijn aan mensen met een apart gevoel voor humor. Of een voorliefde voor weddenschappen.

Mercedes-Benz C30 CDI AMG Sportcoupe (CL203)

Soms vraag je je af: “Welke doelgroep had de fabrikant voor ogen???” Met name deze Mercedes is een bijzonder intrigerende auto. Sowieso met unieke hardware. Een coupe-hatchback achtige auto met achterwielaandrijving, automaat en een stampende 3-liter vijfcilinder met 231 pk. Dat lijkt weinig voor een AMG, maar het koppel van 540 Nm was bijna constant beschikbaar, 30 meer dan 5.4 V8 op kon brengen. Op de Autobahn was dit dé auto. Bloedsnelle tussenacceleraties, een behoorlijke topsnelheid (begrensd) en zowaar een redelijk verbruik. Ook het geluid mag er wezen: zelden klonk een diesel zo vuil en gruizig.

Mercedes-Benz 190 E 3.2 AMG (W201)

Af en toe spreek ik met BMW liefhebbers en die blijven maar raaskallen over de E30 M3. Ja, we weten het: die auto is briljant en zo goed wordt het nooit meer. Ik raad hen aan om voor een fractie van het geld een goede 325i te zoeken. Voor de 190 geldt eigenlijk hetzelfde. Ja. De 2.3 en 2.5 Cosworth Evo’s zijn waanzinnig. Maar er waren ook fijne zescilinders. De dikste was de AMG 3.2 met 260 pk. Niet echt veel, maar een 190 woog ook niet zoveel. Dus nogal altijd een snelle auto.

Mercedes-Benz CLK55 AMG Cabriolet (C208)

De CLK klasse is een beetje een vreemde eend in de bijt. De bedoeling was om de E-klasse Coupé en Cabriolet op te volgen. Iets wat overigens uitstekend lukte. Maar de E-Klasse was een raszuivere E-segment auto terwijl de CLK, ondanks de uiterlijke kenmerken van een E-klasse, technisch gezien gewoon een C-klasse was. Uiteraard kwam er van de CLK-klasse ook een AMG derivaat, maar alleen de Coupé kreeg de dikke V8. De Cabriolet moest het doen met de 279 pk sterke V8 in de CLK 430, die je met AMG goodies kon krijgen. Er is een heel korte window-of-oppertunity geweest dat je de Cabriolet ook met de 55 AMG motor kon krijgen en diens hardware. Wederom zeer zeldzaam.

Mercedes-Benz S70 AMG (W140)

Het is eigenlijk vreemd dat er nauwelijks AMG varianten waren van de legendarische W140. Het is de ultieme Das Beste Oder Nichts mobiel geweest in de geschiedenis van de automobiel. Een extra AMG sausje was zeer welkom. Op speciaal verzoek bouwde AMG een speciale tot 7 liter uitgeboorde twaalfcilinder variant voor je, mits je maar voldoende geld mee bracht. Omdat AMG zo voorzichtig was met AMG-140’s liep de concurrentie er mee weg. Carlsson, Vaeth en Brabus waren behoorlijk succesvol met hun ‘hubraum-kits’.

Mercedes-Benz C63 AMG Estate Edition 507 (S204)

Deze AMG spreekt enorm tot de verbeelding. Een kleine D-segment koets met een Frankenstein aggregaat in het vooronder. De sedan en coupé uitvoeringen zijn met name geliefd, zelfs bij ons aller @Sacha. Helemaal aan het einde van zijn levensfase kreeg de C63 AMG een feestelijk afscheid in de vorm van de Edition 507. De coolste variant is de stationwagon. Gewoon omdat het nodig is om zoveel kabaal te hebben in wagon. En vooral omdat de Amerikaanse ‘gearheads’ er weg van zijn, maar hem niet konden bestellen. Het is overigens niet de sterkste C-klasse aller tijden, dat is namelijk de C63 AMG DR520, speciaal voor de Britse markt.

Mercedes-Benz 280 TE AMG (S123)

Tegenwoordig is een BMW 5-serie zéér comfortabel en stuurt een E-klasse bovengemiddeld goed. Het is duidelijk dat de merken (bedoeld of onbedoeld) naar elkaar toe groeien. Vroeger was dat wel anders. De 5-serie was de keuze voor de enthousiaste zakenman, de E-klasse was voor de mensen die gerieflijkheid belangrijker vonden. Dat het prima te combineren was bewees AMG. De motor werd gekieteld van 180 naar 215 pk en het onderstel werd wat aangepast. Je kon meteen zien dat het een AMG was aan die heerlijke 5-spaaks velgen.

Mercedes-Benz G63 AMG XXL (W461)

Wederom, de 6×6 kent iedereen, dus zijn er ook bijzondere G-Klasses geweest van AMG? Jazeker! Enkele voorbeelden kun je vinden in dit artikel. De meest bijzondere moet wel deze G63 zijn. Ondanks de bekende naam is het een bijzonder zeldzame motor. Het is namelijk een 444 pk sterke V12 van exact 6.3 liter groot. Helemaal bijzonder is als je deze motor weet te combineren met het XXL chassis, waardoor je 3 (!) rijen Captain Chairs hebt! Onmisbaar als je je eigen oliestaat wilt beginnen. Andersom trouwens ook.

Mercedes-Benz CL55 AMG F1 Limited Edition (C215)

De C215 generatie van de CL is een van de mooiste Mercedessen ooit gebouwd. De proporties, de lijnen: alles klopt. Het is een ultiem comfortwonder met enige vorm van elegantie. Een AMG variant doet dat een beetje teniet. Toch moeten we de CL55 AMG D1 Limited Edition benoemen. Niet alleen omdat het de meest luxe F1 Pace Car aller tijden is, maar vooral omdat het de allereerste auto was die je kon krijgen met keramische remschijven. Op de CL55 AMG F1 zat het standaard. De motor was een 360 pk sterke V8. Vlak voordat de kompressor varianten hun intrede deden en AMG’s sneller waren op de Autobahn dan Ferrari’s…

Mercedes-Benz R63 L AMG (W251)

Sommige niches zijn gewoon te bijzonder, zoals die van de 7-persoons raketten. Opel had een klein succesje met twee generaties van de Opel Zafira OPC, maar verder zijn er weinig voorbeelden van een performance label op een MPV. Mercedes dacht het nuttige met het aangename goed te kunnen combineren en bood de R63 AMG aan. Dit was de eerste Mercedes met de 6.2 liter grote V8 onder de kap. Dankzij de standaard vierwielaandrijving was de sprinttijd ook niet verkeerd. Niet alleen de R-klasse faalde enorm, de AMG versie al helemaal. En toch willen we er allemaal eentje. Toch?

560 SEC AMG 6.0 Widebody (C126)

Dit is misschien wel dikste. De 126 serie wordt door velen gezien als één van de Beste Benzen aller tijden en deze AMG variant is het summum daarvan. De motor is een 6-liter V8, goed voor 381 pk. Maar dat is slechts een gedeelte. Was de AMG nieuw een enorm foute auto, het is nu zo heerlijk jaren 80 retro dat het weer kan. Er schijnen een stuk of 5-6 van deze widebody’s gemaakt te zijn.

Mercedes-Benz SL55 AMG (R129)

De SL werd verkocht van 1989 tot 2002. Je zou kunnen aannemen dat daar talloze AMG varianten van zijn geweest. Dat valt mee, want het antwoord is vier. De SL73 AMG (met Pagani motor et cetera) is bekend. Ook zijn voorganger, de SL70 AMG komt bekend voor. Beide zijn overigens zeer zeldzaam. De meest bekende is de SL60 AMG, dat zijn relatief vroege modellen geweest. Vlak voordat Mercedes de stekker uit de R129 haalde, maakte AMG 25 exemplaren van de SL55 AMG. Deze heeft de overbekende 5.4 liter V8 met 354 pk en 510 Nm. Misschien niet de snelste R129 aller tijden, maar een perfecte blend tussen vermogen, wegligging, luxe en comfort.