Dit zijn zestien quotes van Enzo Ferrari

Een inkijkje in het wispelturige brein van Il Commendatore.

Het is alweer bijna dertig jaar geleden dat Enzo Ferrari, niet lang na de introductie van @dizono’s favoriete auto, overleed in 1988. Maar gelukkig leven behalve de auto’s ook de uitspraken van de man die Gilles Villeuve de hand boven het hoofd hield en keihard onderhandelde met Niki Lauda voort. Dit zijn er zestien.

Aerodynamica is voor mensen die geen motoren kunnen bouwen.

Velen kennen deze uitspraak van Enzo wel, maar weet je ook nog wanneer hij het zei? Dat was in 1960, toen rapper Jebroer coureur Paul Frère hem vroeg waarom de 250 TR zo langzaam was op het rechte stuk van Le Mans. Helaas voor Enzo achterhaalde de tijd zijn woorden. Zijn F1-team zou heden ten dagen bijvoorbeeld een moord doen voor de diensten van aero-goeroe Adrian Newey.



Paarden span je ook niet achter een wagen.

Enzo over F1 auto’s met de motor in de staart in plaats van de neus. Wederom een uitspraak die vrij snel gelogenstraft werd.

Ik bouw sportauto’s, jij bouwt tractoren. Laten we dat vooral zo houden.

Deze woorden zorgden er uiteindelijk voor dat Ferruccio Lamborghini zijn eigen sportwagens ging bouwen. Zo sneed de temperamentvolle Enzo zich wel eens vaker in de vingers. Gelukkig maar, want daardoor kunnen wij nu niet alleen van zijn bolides genieten maar ook die van zijn rivaal.

Mijn eerste ontmoeting met een Amerikaanse racewagen staat me nog helder voor de geest. Het was in 1919, een Packard met een V12-motor op Indianapolis. Op dat moment ben ik met de V12 getrouwd en daarna ben ik nooit meer gescheiden.

Zoals we weten ging de obsessie met de V12 zo ver dat de Dino aanvankelijk geen Ferrari mocht heten. Dit ondanks het feit dat Enzo’s geliefde en vroeg gestorven zoon Dino aan de ontwikkeling van de zespitter in die auto had meegewerkt. Voor verschillende racers bouwde Ferrari overigens al lang motoren met minder cilinders, waaronder ook vierpitters. Toch leeft de V12-legende nog altijd door in de topmodellen van het merk, hoewel de CO2-duivel ook daar aan begint te tornen. De GTC4Lusso bijvoorbeeld is sinds kort ook leverbaar met geblazen V8. Het laat zich raden wat Enzo daarvan gevonden zou hebben.



De Jeep is de enige Amerikaanse sportauto.

Ondanks zijn mooie quote over de Packard hierboven, had Enzo niet per se veel op met de Amerikaanse autofabrikanten. De ruzie met Ford die uiteindelijk uitgevochten werd op het circuit is genoegzaam bekend. Maar ook de Corvette vond Enzo maar niks. Alleen de Jeep met zijn functionele, ‘lichtgewicht’ constructie was volgens Enzo een sportieve Amerikaanse auto. We vrezen dat dit weer een sneer van jewelste is, maar zo niet zal Enzo blij zijn dat Jeep tegenwoordig deel uit maakt van FCA.



Ik prikkel mensen graag.

Enzo geloofde in de strategie om mensen een beetje te prikkelen en in sommige gevallen tegen elkaar op te zetten. Dit deed hij met zijn coureurs, maar ook met zijn engineers. Hij ging zelfs zo ver om te zeggen dat het ‘motiveren’ van mensen zijn grootste kwaliteit en de reden voor zijn succes was.



Ik bied mijn piloten drie dingen: optimisme, een creatieve omgeving en competitie.

Maar de piloten moesten vooral niet vragen naar belangrijke zaken over het bedrijf. Enzo vond namelijk dat je dat soort informatie niet kon toevertrouwen aan lieden die elke zondag hun leven riskeerden.



Mijn favoriete Ferrari is degene die ik nog moet bouwen.

Terugblikken kon je beter niet doen volgens Enzo. Het was volgens hem beter om ervoor te zorgen dat het volgende product weer een vooruitgang was ten opzichte van wat daarvoor kwam.

Ik verkoop geen auto’s maar motoren.

Het koetswerk zat slechts om die motoren heen, omdat iets toch de motor moest dragen. Haters zeggen dat deze instelling verklaart waarom het koetswerk en het interieur van de auto’s niet altijd de hoogste kwaliteit had.

Ik beschouw mezelf als een kind die zijn droom vervult. Een droom die steeds groter en groter is geworden. Tot op het moment dat ik een auto bouw waarmee je niet eens hoeft te remmen in de bochten. Een auto die vliegt zonder de grond te verlaten.

Misschien dat Enzo ondanks zijn aversie tegen aerodynamica toch eens met een aantal techneuten over downforce had moeten praten…



Ferrari’s zijn een droom. Vele mensen dromen over het hebben van zo’n speciale auto, maar de droom wordt maar voor een enkeling werkelijkheid.

Helaas wel inderdaad, maar in ieder geval heeft binnen de AB-reaguurders gelederen lucky bastard @viezefreddyw het goede voorbeeld al gegeven.

Mijn rechten, mijn integriteit, mijn bestaan als een ondernemer en de leider van Ferrari kan niet bestaan onder de enorme bureaucratie van Ford.

Naar verluidt is een delegatie van talloze advocaten afgereisd naar Italië om de voorgestelde overname te beklinken. Enzo beviel dit totaal niet en hij scheurde het contract in tweeën.

Nuvolari leefde zijn leven met veel risico. Toch stierf hij als een beschaamd man in een ziekenhuis, omdat hij niet stierf in het harnas achter het stuur van een auto.

Enzo was niet altijd te betrappen op veel medeleven met zijn medemens. Deze botte uitspraak deed hij over zijn ex-coureur Tazio Nuvolari.

Raceauto’s zijn niet mooi of lelijk. Ze worden pas mooi als ze races winnen.

Toch zijn bijna alle Ferrari racers mooi niet? Zelfs degene die niet veel gewonnen hebben.

De dood zal mijn lijf vernietigen, maar mijn creaties zullen nog lang doorleven.

Waarvan akte.