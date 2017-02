Extra vleugels en meer, voor je Regera

Koenigsegg's prototype manager Mattias Vöx stelt een Regera voor je samen.

Mocht je zo’n bofkont zijn dat je de mogelijkheid hebt gehad om een Regera te bestellen, dan zul je waarschijnlijk nog even moeten wachten. Je hebt dus genoeg tijd om spijt te krijgen van je configuratie. Heb je hem net in dat mooie ‘cherry-red‘ besteld of in dat ijsblauwe kleurtje, laat Mattias effe zien hoe vet ‘battleship-grey’ eruit ziet.

Wellicht ben je nog net op tijd om de laatste wijzigingen door te geven want dit ziet er niet verkeerd uit. Het lichte grijs, wat we goed kennen van Audi, wordt gecomplementeerd met een flinke baan naakt carbon. Het interieur is in een wat chiquer jasje gestoken; bruin + wit leer en carbon afwerking.

Naast dat Mattias deze kleurencombinatie toont laat hij ook zien dat er spoilerwerk kan worden toegevoegd. De Regera is, in tegenstelling tot de Agera, een stuk beschaafder wat betreft zichtbare aerodynamica. Ook in deze configuratie blijft het redelijk ingetogen: extra carbon spoilerlipjes rondom om de de lucht beter te geleiden.

Wat vinden we ervan, dit of toch maar de Chiron? (via Carscoops)