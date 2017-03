‘Ferrari F1-motor minimaal zo goed als die van Mercedes’

Van wie komt deze boude uitspraak: A) Prins Bernhard junior B) Sebastian Vettel C) Gaston Mazzacane D) Günther Steiner

Tsja, het had natuurlijk heel goed Sebastian Vettel kunnen zijn in dit geval, maar het juiste antwoord is Günther Steiner. De Italiaan is momenteel teambaas bij Haas F1 en zodoende heeft hij de nodige kennis in huis over de prestaties van de Ferrari-krachtbron.

Jarenlang was de Power Unit van Mercedes toonaangevend in de Formule. De afgelopen drie jaar was het verschil met de andere fabrikanten zelfs zodanig groot dat zij eigenlijk bij voorbaat kansloos waren voor de titel. Maar inmiddels lijkt het tij gekeerd te zijn. Niet dat de Mercedes-krachtbron opeens slecht is, maar bij Ferrari hebben ze de zaken nu ook heel goed voor elkaar, zo luidt de conclusie van velen.

Zoals bekend won Sebastian Vettel voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer eens een race voor het rode team. In de schaduw van de fabrieksjongens ging echter ook klanten-team Haas F1 hard in Australië. Tenminste, totdat beide auto’s van het team in de race de geest gaven.

Romain Grosjean kwalificeerde zich in Melbourne als zesde voor de race, wat voor het team de beste kwalificatiepositie ooit was. Teamgenoot Kevin Magnussen deed het een stuk slechter, maar dat lag vooral aan de Deen zelf. Steiner was dan ook in zijn nopjes met de snelheid die het team aan de dag legde en schrijft deze voor een groot deel toe aan partner Ferrari.

“With the engine, there is not just one area that is better, it’s the whole package that has improved from last year. It’s now as competitive as a Mercedes engine. They’ve made a good step, and without that help from Ferrari, we wouldn’t be where we are.”

Velen verwachtten voor het seizoen dat Haas F1 dit jaar een terugval zou beleven, nadat ze vorig jaar veel hulp hadden gekregen van Ferrari bij het ontwikkelen van de auto. Omdat Haas F1 een geheel nieuw team was, was die hulp legaal. Ferrari op haar beurt kon naar verluidt ook het nodige voordeel uit de samenwerking halen, daar het Haas team ‘stiekem’ sommige dingen voor hen kon testen. Zoals bekend is de hoeveelheid testdagen voor teams die meedoen aan het kampioenschap streng gereguleerd.

Voor dit jaar verviel de mogelijkheid om deze loophole in reglement uit te buiten voor de twee teams. Het begin voor het einde zou je wellicht zeggen voor het Amerikaanse team. Maar Haas krijgt ook dit jaar toch meer hulp van de Italianen dan je wellicht zou verwachten. Behalve de power unit, rijdt het team bijvoorbeeld ook met een ophanging die ontwikkeld is door Ferrari. De regels op dit vlak zijn versoepeld om private renstallen de kans te geven de kosten te drukken. Tevens werken er drie Ferrari-medewerkers continu met het team. Volgens Romain Grosjean geven zij bijvoorbeeld tips voor de afstelling tijdens races.

Steiner is zich er echter van bewust dat de huidige snelheid van het team en de kwaliteit van de motor slechts een momentopname is. Nu het token-systeem is afgeschaft, kunnen de fabrikanten in principe lekker door blijven schroeven aan de motoren om er extra pk’s uit te peuren. Als je meer motorunits gebruikt dan toegestaan verlies je wel gridplaatsen, maar dat kan zomaar de moeite waard zijn als het tientallen paarden extra betekent. Tegenover Autosport zegt Steiner:

“Ferrari won in Australia, but everybody is developing and trying to get better. It’s always going to be a development race.”

Een waarheid als een koe. Renault heeft inmiddels al aangegeven dat er een verbeterde krachtbron aankomt en ook Ferrari zelf werkt aan een soort super-motor. Ook de andere twee fabrikanten zullen niet stil zitten. De Haas-teambaas weet dat in het drukbevochten middenveld de uitkomst van deze onzichtbare strijd kan bepalen of je zevende wordt, of veertiende:

“We are cautiously optimistic. We need to still prove that our performance wasn’t a one-off. It’s very tight in the midfield. On a good day, you could be on top, but on a bad day, you could be at the back.”

Kortom, het is nog vroeg en er kan nog van alles gebeuren!