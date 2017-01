Formule 1: onze prognose voor 2017

We hebben de tarotkaarten op de redactie maar eens afgestoft om te onderzoeken wat de F1 ons in 2017 gaat brengen.

Vorig jaar deden we de voorspelling nog aan de hand van een kristallen bol, maar bij een rondje voetbal verdween die in de open haard en is er niks meer van over dan een zielig hoopje koolstofatomen. Maar gelukkig hebben we de kaarten nog die we ooit kochten bij een garage sale van NET 5.

Max Verstappen gaat voor de titel

Om maar meteen met het belangrijkste te beginnen: we verwachten dat Max een gooi kan gaan doen naar de titel. Een enorme open deur zal je zeggen. Toch moeten we het misschien nog een beetje op ons in laten werken dat die gedachte niet gebaseerd is op ongefundeerde oranje-hosanna. Het kan gewoon écht gaan gebeuren! Moet wel die Renault motor een beetje meewerken én Red Bull weer op de proppen komen met een enorm goed chassis. Dat brengt ons bij het volgende punt.

De titelstrijd bij de constructeurs: Mercedes versus Red Bull Racing

De bookies zijn het er wel over eens dat deze twee teams de topfavorieten zijn om het volgend jaar met zijn tweetjes uit te vechten voor de titel. Velen denken dat Red Bull Racing dankzij de nieuwe regels in staat is om de driejarige hegemonie van Mercedes volgend jaar te doorbreken of in ieder geval aan te tasten. Maar is de vader niet de wens van de gedachte? Volgens Ross Brawn zou dat wel eens het geval kunnen zijn.

Zeker is dat de andere teams in ieder geval een kans hebben om dichterbij te komen qua glasharde pk’s. Maar de topmotor is niet het enige wat de Mercedes snel maakte deze afgelopen jaren. Uit analyse van de bochtensnelheden bleek bijvoorbeeld dat Mercedes op dit vlak maar weinig onder deed voor Red Bull en in sommige opzichten zelfs beter was. Met dat chassis zit het dus ook wel snor bij de Silberpfeile.

Wat in het voordeel van Red Bull spreekt is dat zij verzekerd zijn van twee toppers achter het stuur. Mercedes daarentegen verloor een van hun vaste waardes en zal moeten afwachten hoe goed diens vervanger de positie invult. Dat brengt ons op het volgende punt.



Bottas wordt de tweede man bij Mercedes

Jaja, het is officieel nog steeds niet bevestigd, dus we kunnen het hier nog neerzetten als een voorspelling. Hebben we in ieder geval vast een dingetje goed. Naar verluidt is Bottas inmiddels al in Brixworth geweest om een stoeltje te laten schuimen bij zijn nieuwe team. De bevestiging volgt naar verwachting in de komende dagen. Daarna vreet Lewis ‘m op.

De outsiders voor de titel

Is het heiligschennis om Ferrari te betitelen als outsider voor de titel? Het Italiaanse team zou met haar budget en historie natuurlijk elk jaar één van de favorieten voor de titel moeten zijn, maar heeft nu al jaren geen hoodprijs meer gepakt. Zoals Bernie al scherp opmerkte lijkt de Italiaanse chaos waardoor het team tussen 1979 en 2000 geen rijderstitel wist te winnen terug van weggeweest.

Echter, in theorie hebben de Italianen natuurlijk wel de resources om een goede auto te bouwen. Dankzij de opleving van Kimi zijn er bovendien ook weer twee coureurs die prima met een dergelijke auto uit de voeten kunnen. We hopen dan ook dat Ferrari voor een verrassing zorgt en vooraan meedoet. Het hoort er immers toch wel een beetje bij, die rode auto’s aan de punt van het veld.

Voor andere outsiders moeten we waarschijnlijk vooral kijken naar de teams van McLaren-Honda en Renault. McLaren-Honda móet presteren, want hun hernieuwde samenwerking is tot op heden verworden tot een absoluut drama. Dat gezegd hebbende: de afgelopen jaren moest het eigenlijk ook en lukte het niet. Voor Renault geldt min of meer hetzelfde. De Fransozen hebben voor afgelopen seizoen op handige wijze de verwachtingen laag gehouden, maar nu die bolide geel Jaune Sirius is en er heel groot Renault op staat kunnen ze het zich niet veroorloven om jarenlang achter het veld aan te hobbelen. Beide fabrikanten zullen hun hoop gevestigd hebben op hun nieuwe krachtbronnen.



De racekalender

Na de 21 races van afgelopen seizoen staat er volgend jaar een race minder op de kalender, de Duitse GP staat niet meer op de kaart. Er bestaan nog wat vraagtekens rondom de Braziliaanse GP, maar wij verwachten dat die gewoon door zal gaan. De laatste editie was immers geen slechte race.

Sauber gaat failliet…of Manor…of allebei

De bonus die het team pakte met de twee puntjes die Nasr haalde in Brazilië was niet alleen welkom, maar pure noodzaak. Sinds Giedo-gate is het iedereen wel duidelijk hoe erg het Zwitserse team verlegen zit om geld. Het feit dat Banco do Brasil, de sponsor van Nasr, afhaakt is absoluut geen goed nieuws voor de renstal. Het nieuws dat Sauber kiest om met een oude Ferrari-motor aan de start te verschijnen is dat evenmin.

Voorlopig wordt Nasr een beetje aan het lijntje gehouden: hij mag blijven, maar natuurlijk alleen als hij nieuw geld aanboort. Anders moet er weer gezocht worden naar de volgende betaalrijder. Het gerucht gaat dat Pascal Wehrlein naar Sauber zou kunnen gaan, maar eigenlijk zou dat raar zijn. Ten eerste rijdt Sauber niet met Mercedes motoren en ten tweede kan je het amper als een stap omhoog zien ten opzichte van Manor, hoewel de toekomst van dat team ook niet geheel zeker is.

In de tussentijd slaagt het team er zelf maar niet in om een grote sponsorvis binnen te hengelen. Misschien moeten ze eens gaan praten met de staatsloterij Nederlandse Loterij. Het is wel enigszins vreemd, daar het team (vroeger) een degelijke reputatie had en nog steeds beschikt over een behoorlijk geavanceerde windtunnel in Hinwil. Een sponsor met ballen zou eens een gokje kunnen wagen zou je zeggen, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Zo zie je maar weer: de F1 is alleen lucratief als je races wint, de rest moet elk jaar weer verliezen aanzuiveren.

Er gaat minder ingehaald worden

Zoals eerder aangehaald hebben velen hoge verwachtingen van de nieuwe regels die dit seizoen gelden. Dat heeft wellicht vooral te maken met het feit dat we met zijn allen moe zijn van de Mercedes-dominantie, maar er zijn ook andere wijzigingen waar de liefhebber warm van wordt. De auto’s worden bijvoorbeeld sneller en we krijgen weer ouderwets brede sloffen terug.

Maar dat de auto’s eindelijk weer aanzienlijk sneller worden dan een GP2-monoposto, brengt mogelijk een hoge prijs met zich mee. De downforce wordt namelijk aanzienlijk groter in 2017, maar dat betekent waarschijnlijk ook dat het op korte afstand volgen van een auto in bochten moeilijker wordt. Mensen die de gloriedagen van de V10 hebben meegemaakt zullen zich nog wel herinneren dat er ook toen amper werd ingehaald. Inmiddels hebben we weliswaar DRS, wat inhalen een stuk eenvoudiger maakt, zeker op een recht stuk. Maar of we Max nog buitenom zien gaan voor de busstop-chicane valt te bezien.

Hulkenberg pakt zijn eerste podium

Na zeven jaar F1 zonder één podium en ettelijke vierde plaatsen gaat het dit jaar gebeuren: de Nederlands sprekende Duitser staat een keer op het ereschavot!



Ocon valt door de mand ten opzichte van Perez

Esteban Ocon geldt als een van de grote talenten in de F1, waarschijnlijk vooral omdat hij de F3-titel pakte in gevecht met Max. Vergeten wordt daarbij dat hij met een superieure Mercedes-motor reed in vergelijking met Max’ VW-blokje en minder races won dan Max. In vergelijking met Wehrlein delfde hij al het onderspit, maar toch werd hij gepromoveerd. We verwachten dat Perez gehakt gaat maken van de jonge Fransoos.



Kvyat wordt na vier races vervangen door Gasly

Helmut Marko gaat voor de knock-out door Kvyat één jaar na zijn demotie naar Toro Rosso te vervangen door Red Bull protegé Gasly. De laatste leek uit de gratie te zijn gevallen doordat hij de titel leek mis te lopen in de GP2. Die titel werd van hem in zijn tweede jaar verwacht daar hij voor het beste team reed, maar zijn rookie-teamgenoot Antonio Giovinazzi stak hem aanvankelijk de loef af. Toch pakte Gasly zwaar onder druk in het laatste weekend alsnog de titel, wat verschillende Red Bull-bonzen de uitspraak deed ontlokken dat hij in de F1 thuishoort. Kvyat moet dus op zijn tellen passen. Één keer tegen Vettel aanrijden en hij is gezien.



Bernie maakt bekend dat hij nog twintig jaar doorgaat

Misschien wel een van de grootste vragen die boven de F1 hangt is wat gaat Liberty Media doen met de sport? Voorlopig zijn alle belangrijke afspraken nog een aantal jaar vastgelegd dus kunnen ze er niet zoveel aan veranderen. Even was er sprake van dat de nieuwe aandeelhouder het einde van Bernie in de paddock zou betekenen. In Singapore zwermden de camera’s om Chase Carey heen als vliegen om stroop. Bernie daarentegen liep er enigszins verloren bij.

Maar als we een ding weten van Bernie is dat hij naar de F1 macht blijft grijpen als de klauw van een Cyberdyne Systems 101 naar Sarah Connor. Het verschil is alleen dat Bernie’s oude klauwen telkens weer slagen in hun opzet. We durven ‘m dan ook wel aan: Bernie maakt dit jaar bekend dat hij nog even doorgaat.

Conclusie:

Het zou natuurlijk gewoon kunnen dat Mercedes wéér een raket bouwt. In dat geval wint LH44 op zijn sloffen het WK, want Bottas kan hem niet bedreigen. Toch bestaat er in 2017 na een aantal jaren meer van hetzelfde eindelijk weer de kans dat we andere kleuren en misschien zelfs wel méérdere kleuren aan de kop van het veld zien. We hopen natuurlijk op dat laatste scenario. Niet alleen omdat dat sowieso het leukste is, maar ook omdat het ons het beste lijkt voor Max.

In de kwalificaties is Ricciardo immers tot op heden een tikje sneller geweest. Stel dat de opvolger van de RB12 oppermachtig is en de coureurs kwalificeren zich iedere race op P1 en P2, dan zal het vaak de Ozzie zijn die vooraan wegrijdt en de race kan controleren. Tenminste, afgaande op basis van resultaten uit het verleden. Als meerdere teams strijden om de overwinning is er echter meer kans dat Max’ superieure racecraft belangrijk wordt. In dat geval kunnen we hem vast opschrijven voor sportman van het jaar 2017.