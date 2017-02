Gelekt! De specs van de Hyundai i30 N [275 pk]

De Koreanen hebben mooi spul voor ons in petto. De harde cijfers moesten nog effe geheim blijven, maar da's niet gelukt!

Als we de spec sheets mogen geloven kan de nog te introduceren Hyundai i30 N zich zeker meten met een icoon als de Golf GTI. Het Australische Car Advice gooide per ongeluk enkele pagina’s propvol informatie over de i30 N online. Per ongeluk, want de boel werd heel rap weer offline gehaald. Gelukkig was een alerte reddit-user zo vriendelijk om de boel via Google cache op te snorren en op Imgur te knallen.

De i30 N komt met twee vermogens: 250 pk voor de gewone versie en 275 pk voor de i30 N met performance package. Verder krijgt ‘ie Hyundai’s E-LSD-systeem. De naam verraadt het al, maar dit is dus een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel. Zijn we blij mee, want we beginnen onderhand genoeg te krijgen van torque vectoring-systemen die soms nét niet lekker werken en ondertussen wel je remmen opvreten.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de Performance-versie een straffer onderstel voor meer fun en snellere rondetijden bij circuitgebruik. We vragen ons af of de normale i30 N überhaupt veel verkocht gaat worden. Kijk naar een auto als de Mercedes-AMG GT of een Porsche 991 Turbo: zie jij weleens een versie zonder ‘S’ voorbijkomen? Precies, wij ook niet of nauwelijks.

Over de transmissie zijn de sheets gelukkig duidelijk. De i30 N krijgt bij z’n introductie een handbak met zes versnellingen, in 2019 volgt een DCT met acht verzetten. Verder komen er ook “N-pakketten” die niet zozeer gefocust zijn op de technische kant, maar die wel uiterlijke verfraaiingen bieden voor de gewone i30.

De introductie staat naar verluidt gepland voor het einde van dit jaar, dus nog even geduld!

Foto: de Hyundai RN30 Concept