Is BMW helemaal de weg kwijt?

Of zijn we weer eens ongefundeerd aan het zeuren? Team AB zoekt het voor je uit.

Het is weer tijd voor wat beslommeringen op de Zondagavond. Zoals bekend hebben we een groot zwak voor Alfa Romeo. Het design, de rij-eigenschappen en het imago passen helemaal in ons straatje. Maar als we kijken op de parkeerplaats van het Autoblog-redactiekantoor zien we toch een groot aantal auto’s van Zuid-Duitse komaf.

BMW, ook wel het Duitse Alfa Romeo genoemd, weet onze ziel ook te beroeren. Dat komt ten eerste door de rij-eigenschappen. Er bestaat eigenlijk niet zo iets als een slecht rijdende BMW. Natuurlijk is de ene BMW beter dan de andere. Maar zelfs bij de instapmodellen merk je dat de bestuurder blij maken in het DNA van de auto zit. Nu moet BMW met zijn tijd meegaan en zijn er voor- en tegenstanders. Feit blijft: in hun klasse zijn het veelal de fijnere auto’s.

Het uiterlijk is een ander discussiepunt. BMW’s zijn jarenlang ingetogen auto’s geweest met een paar herkenbare uiterlijke kenmerken. Denk aan de Hofmeisterknik en de dubbele nieren als grille. Het hoogtepunt maakte het merk door in de jaren 90. De E46, E39 en E38 zijn het toonbeeld van schitterende sedans. Mede dankzij die generaties kunnen Youngtimer-specialisten hun kinderen voorzien van dagelijks brood.

Op het moment zijn er wat modellen waarbij we wat moeite hebben. Niet zozeer omdat het een slechte auto is. Meer omdat het netvlies de lijnen maar moeilijk kan verwerken. Vijf voorbeelden van zulke BMW ontwerpen:

BMW 2-serie Gran Tourer (F46)

Dit is gewoon héél erg makkelijk scoren. Ja, de BMW 2 Serie Granny Tourer is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat BMW ooít heeft uitgebracht. Werkelijk alle merkwaarden werden overboord gegooid. Een 3-cilinder turbo met automaat en voorwielaandrijving. Oh, en plaats voor zeven. Ver-schrik-ke-lijk. Of niet? We moeten deze misser BMW vergeven. Bij een C-segment MPV dicteert de functie nu eenmaal de lijnen. Die zijn nooit indrukwekkend. Van alle midi-MPV’s ziet de BMW er nog altijd het beste uit. Dat is een schrale winst, maar wel begrijpelijk.

BMW 3 Serie GT (F34)

Hier wordt het wat lastiger. Want voor wie is de 3 Serie GT (rijtest) bedoeld? Wij weten het nog steeds niet. Het is geen slechte auto, absoluut niet. Maar is het verschil tussen de 3 Serie Touring en X3 nu zó groot dat dít er tussen gedrukt moet worden? Wat ons betreft niet. Dit is gewoon een niche te ver. Aangezien deze auto hoogstwaarschijnlijk geen opvolger krijgt denkt BMW er hetzelfde over.

BMW 4 Serie Cabriolet (F33)

De 4 Serie Coupé is gewoon okay. Niet bijzonder mooi of lelijk. Waarschijnlijk komt het ook door de naam. Als het gewoon 3 Serie was gebleven, hadden we er niet over geklaagd. Maar waar Audi de A5-range duidelijk fraaier wist te maken dan de A4, is dat bij de 4 Serie vooralsnog niet het geval. Met name de Cabriolet stelt teleur, zelfs na de facelift is het nog een onevenwichtig design. Dat het dak van de oude E93 is, helpt natuurlijk niet. Wie zit eigenlijk te wachten op een hardtop cabrio op dit moment? Het grote nadeel is gewoon dat het geen mooie auto is om te zien, van welke hoek dan ook. Komt ook door zijn voorgangers. Mind you, volgens @Jaapiyo is een Sienarode E46 Cabrio één van de mooiste cabriolets ooit gebouwd. Heeft ‘ie wel een punt.

BMW X4 (F26)

Dit werkt gewoon totaal niet. De lijnen van een X6 toepassen op een kleiner model komt geforceerd over. De auto voldoet waarschijnlijk aan alle eisen die BMW heeft gesteld, maar de X4 is niet mooi én niet indrukwekkend. De X6 is ook lelijk, maar heeft zeker présence, wat voor veel mensen een reden is om hem interessant te vinden. Als je door het bizarre uiterlijk weet heen te kijken is het nog altijd geen winnaar. Want een X3 is ruimer, mooier, praktischer en goedkoper. Over de terreinwaardigheid hoeven we het al helemaal niet te hebben dus deze auto is niet alleen afstotelijk, maar ook overbodig.

BMW X5 (F15)

Apart gevalletje dit. Ok, strikt genomen is dit geen bijzonder lelijke auto. De BMW X5 (rijtest) is gewoon een grote SUV. En net als bij de 2 Serie Granny Smith Tourer zit je dan vast aan bepaalde lijnen voor het uiterlijk. Ondergetekende is nooit fan geweest van sportieve SUV’s (het is zoiets als gezonde mayonaise). Maar de eerste 2 generaties waren zeker niet verkeerd. Met name tweede generatie was gewoon een zeer knappe auto, zeker voor zijn soort. Bij de huidige X5 mist de aanwezigheid en sportieve lijn. Het is gewoon een grote bak met een lompe snoet. That’s it.

BMW i3 (I01)

De meningen op de redactie zijn nogal verdeeld. Bijna iedereen vindt de elektrische auto afgrijselijk. Dat klopt in principe ook, want de auto is alles behalve mooi. @Nicolasr, @Dizono en ondergetekende kunnen de auto heel erg waarderen. Zeker in dat felle blauw met dikke aftermarket wielen ziet er buitengewoon dik uit, alhoewel de rest van de redactie de auto verafschuwt. De bouwwijze is bijzonder en progressie valt de i3 zeker niet te ontzeggen. Maar kon dat niet iets knapper? De i3 (rijtest) heeft zeker bijzondere details, maar het geheel komt totaal niet coherent over.

Dat gezegd hebbende, BMW heeft op dit moment ook behoorlijk wat snoepjes voor de ogen in de aanbieding, waaronder deze vijf:

BMW 2-serie Cabriolet (F23)

Een van de weinige auto’s die zelfs in standaarduitvoering er goed uitziet, dat is knap. Zet de 2 Serie Cabriolet naast een 4 Serie en je ziet dat de proporties veel beter kloppen bij de kleinere auto. Ook werkt het design rustiger op het netvlies, de 4 Serie komt veel drukker over. Kortom: goed gelukt. Ook de 2 Serie Coupé (rijtest) mag er zeker zijn, overigens.

BMW 3 Serie sedan (F30)

De BMW 3 Serie (rijtest) is altijd het hart geweest van de BMW range. Ook nu er veel meer nichemodellen zijn in de prijsrange is het nog altijd een enorm belangrijke auto voor de Beiers. Dat is de reden waarom de E90 3 Serie níet heel apart werd gestileerd en ook de huidige generatie gewoon keurig is. Niet te opvallend, goede proporties en enkel grensverleggend in hoe de grille overloopt in de koplampen. Een trucje dat Mazda en Audi met graagte hebben overgenomen.

BMW 4 Serie Gran Coupe (F36)

Met de Gran Coupe reeks krijgt BMW de gemiddelde petrolhead wel enthousiast. De 6 Serie Gran Coupe staat duidelijk net een half treetje hoger dan de A7 en CLS. Het is een bijzonder gracieuze sedan die in elke kleur goed uit de verf komt. De 4 GC is iets subtieler. Je moet de lijnen even laten inwerken, maar het is net als zijn grote broer een elegante verschijning.

BMW 6 Serie Coupe (F13)

We hadden eigenlijk elke 6 Serie (rijtest) kunnen gebruiken als voorbeeld. Man, man, man wat is die neus toch waanzinnig fraai. Ook en profil valt er weinig op aan te merken. De slanke achterkant maakt het af. Kortom, van de 6 Serie worden we erg blij. Wel standaard houden, graag.

BMW i8 (I12)

De BMW i8 kunnen we zeker niet negeren. Ook hier zien we, net als bij de i3 hele aparte lijnen. Van achteren lijkt de i8 (rijtest) zelfs een 991 te constiperen. Waar de drukke lijnen en vlakken bij de i3 onhandig overkomen, past het bij de i8 wel. Dat komt ook door de proporties dankzij de middenmotor. Desalniettemin is het visueel een spectaculairdere auto dan bijvoorbeeld een Audi R8, McLaren 570S of Honda NSX.

Dan komen we aan bij de laatste categorie. Die van de ‘méh’ ontwerpen. De wat saaie en droge designs. Op zich logisch, want het zijn de hardlopers. Maar kon het niet iets chiquer of strakker? Met een E39 stootte je immers ook niemand tegen het hoofd.

1 Serie (F20)

Toen de tweede generatie 1 Serie net uitkwam was het business as usual. Geen mooie auto, maar wel een opmerkelijke. Zeker in de goede uitvoering was het zeker een kekke verschijning. Door de aanhoudende kritieken werd de 1 Serie iets aangepast. De koplampen werden conventioneler en de achterlichten werden minder Polo-esque. Engin, de kenmerkende details verdwenen, maar dat maakt van de 1 Serie (rijtest) absoluut geen mooie auto. Integendeel. Het zijn nu te veel lijnen op te weinig ruimte. Met name de achterkant ziet er veel smaller uit dan het voorgaande model.

5 Serie (G30)

Deze doet gewoon pijn. De 5 serie is altijd een knappe auto geweest. De E39 is nog altijd de meest legendarische 5 Serie aller tijden. De E60 was in de juiste uitvoering ook zeer de moeite waard. Chris Bangle zorgde niet alleen voor aparte lijnen, maar ook voor winstgevende ontwerpen. In combinatie met het optionele M-Sport pakket werden de looks waanzinnig verbeterd. De Touring profiteerde voornamelijk hiervan. De huidige generatie 5 Serie (rijtest) kunnen we onmogelijk lelijk noemen. Maar ook niet echt mooi. Het is gewoon een middelgrote auto. That’s it. Prima voor een Nissan Maxima maar te anoniem voor München’s bestseller, eigenlijk.

7 Serie (G12)

Dezelfde kritiek geldt eigenlijk ook voor de 7 Serie. Ook hier hebben we te maken met een prima auto. De E65 wist de wenkbrauwen goed te fronsen, maar sindsdien is de 7 serie gewoon een grote BMW geworden. Niet de understated cool van een A8, niet het majestueuze van een S-Klasse en ook niet het anonieme van Lexus LS. Neen, gewoon een grote lap BMW. De nieuwe 7 Serie (rijtest) is een briljant goede auto, de diesel is waanzinnig en de gadget-voorzieningen zijn top-notch, maar het ziet er méh uit. Precies wat je niet wilt als je het bedrag gelijk aan een dertien-onder-één-kap-uit-Houten uitgeeft aan het beste wat München te bieden heeft.

We laten de kwaliteiten van de BMW’s buiten beschouwing. Nogmaals, zo’n dikke zes-in-lijn die in praktisch elke BMW nog geleverd word, is altijd een feestje. Dan is nu de vraag aan u, trouwe lezer. Welke huidige BMW vind jij een schoonheid, welke is lelijk en welke is in jou opinie nogal saai?