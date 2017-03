Koopje van de week: Maserati Quattroporte

Nu voor de prijs van een redelijk aangeklede MacBook Pro.

Eigenlijk hebben wij allemaal een zwak voor de Maserati Quattroporte. Met name de vierde generatie in felbegeerde GT S specificatie kan op veel goedkeuring rekenen. Als Michael Corleone nu had geleefd was dit zijn daily geweest. Helaas is deze uitvoering nog behoorlijk prijzig. Nu zijn er meerdere koopjes te vinden van de Quattroporte V, maar sommige hebben al meer dan 250.000km op de klok staan.

Mochten ook die uitvoeringen boven budget zitten, dan kan het lonend zijn om te kijken naar de Vierde generatie. Ok, deze generatie spreekt iets minder tot de verbeelding. In de jaren 90 leken alle auto’s ronder en ronder te worden, maar Maserati hield het juist bij eenvoudige en elegante lijnen. Met dank aan Marcello Gandini.

Neem nu dit exemplaar. Zo op het oog ziet de auto er best netjes uit. Zowel het barokke interieur alsmede de strak gelijnde body. Het is een 2.8 Seicilindri Biturbo, dus een 2.8 V6 met dubbele turbo’s, goed voor 280 pk en 397 Nm. Daarmee is het in principe mogelijk om van 0-100 in een krappe 6 seconden te sprinten en de 255-260 km/u aan te tikken. En dat voor 4 mille.

Uiteraard is er een kleine ‘maar’. De auto behoeft wat liefde en aandacht. In de voorruit zit een barst en de distributieriem is defect. Nu moet je niet denken dat je deze auto voor 500 euro weer aan het rijden krijgt, maar gezien de vraagprijs is er op zich wel wat mogelijk, zeker als je zelf handig bent. Alhoewel handig zijn met een jaren 90 Maserati een compléét andere discipline is dan handig met auto’s zijn in het algemeen.

Waag je de gok wel dan zit je op fantastisch gelooid leder en houd je een stuurwiel vast van hout, met een Maserati schildje erin gestanst. Dat is ook wat waard. Bekijk de advertentie hier.