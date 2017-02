Red Bull presenteert RB13 waarmee Max kampioen wordt

Dit is 'm dan!

Man man man, wat duurde het wachten laaaaang. Nadat vrijwel alle andere teams al het doek van hun auto’s gehaald hebben, heeft Red Bull dat zojuist om 13:13 uur ook eindelijk gedaan. Laten we hopen dat het spreekwoord spuit elf geeft modder niet van toepassing is op de RB13. De livery is min of meer hetzelfde als vorig jaar. Dit jaar zien we de kleuren ook terug op de trucks en pakken van het team.

In de Formule 1 bepalen allerlei hele kleine details uiteindelijk of een auto snel is of niet, maar grofweg kunnen we ze onderverdelen in pure power en aerodynamica. Voor wat betreft het eerste moet Red Bull vooral hopen dat Renault puik werk afgeleverd heeft in de winter. Ten behoeve van het tweede punt hebben ze in Milton Keynes misschien wel de sterkste troefkaart in de F1 binnen de gelederen: Adrian Newey.

Naar verluidt heeft het aerodynamische meesterbrein zich méér dan vorig jaar bemoeid met de auto. Newey gaf in de afgelopen jaren enkele keren te kennen dat hij de F1 eigenlijk niet meer zo leuk vond als designer. Volgens hem kent de sport teveel regeltjes die de creativiteit van de ontwerpers kapot maakt. Er was zelfs even sprake van dat hij helemaal zou stoppen met het tekenen van F1-auto’s. Vanwege de regelveranderingen heeft hij zich nu echter, als we Christian Horner mogen geloven, weer helemaal uitgeleefd op de RB13. Overigens is het natuurlijk al lang niet meer zo dat Newey zo’n beetje alles zelf tekent. Andere belangrijke mannen in het designteam zijn bijvoorbeeld Pierre Wache en Paul Monaghan.

Opvallend is dat Red Bull toch wél gekozen heeft voor de haaienvin. Eerdere berichten duidden erop dat ze deze achterwege zouden laten. Voor zover wij kunnen zien zit er daarentegen geen T-wing op de auto zoals we die gezien hebben bij Mercedes en Ferrari. Wat is er dan wel zo speciaal aan de RB13? Nou de side-pods zijn behoorlijk slank. Wellicht zien we daar de invloed van Newey, die houdt van slanke auto’s met een krappe packaging. In theorie zou dat moeten werken, echter hebben we in het verleden ook al eens gezien dat het de warmteafvoer niet ten goede komt.

Voor Max is het nu te hopen dat de ’13’ in de naam RB13 geen ongeluk brengt. Mocht dat wel zo zijn ontpopt de auto zich wellicht tot een zeldzame mispeer van Newey. Maar, gelukkig zijn de vooruitzichten voor bijgelovigen goed. Voor McLaren ontwikkelde de Brit namelijk ook al eens een auto met het ongelukscijfer in de naam. De McLaren MP4/13 won in 1998 zowel de titel bij de rijders als bij de constructeurs met Mika Hakkinen en David Coulthard achter het stuur. Een voorbode van dat wat komen gaat?



Meer plaatjes volgens wanneer we ze binnenkrijgen.