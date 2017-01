Strijd der Duitse Drie: wie verkocht het meest in 2016?

Wordt het als vanouds BMW, of kloppen de geruchten dat Mercedes wel eens groter zou kunnen worden? En misschien kan Audi wel voor een kleine verrassing zorgen.

Zowel, Audi, Mercedes als BMW verkochten weer aardig wat meer auto’s dan vorig jaar. BMW ging de afgelopen jaren aan kop en is niet van plan die koppositie af te geven. Ze boekten de grootste percentuele winst en wisten bijna 2,4 miljoen auto’s aan de man (m/v) te brengen. Ook Mercedes doet het lang niet slecht en doorbreekt eveneens de grens van 2 miljoen auto’s. Let wel, dit zijn personenauto’s. Vito’s, Citaro’s, Atego’s en wat dies meer zij zijn niet inbegrepen bij deze aantallen, de V-Klasse overigens wél.

Wel vreemd is overigens onderstaand plaatje, dat Mercedes-Benz op haar persportaal heeft staan. Foutje…

Ook Audi weet meer auto’s te verkopen, maar in plaats van dat ze dichterbij komen, ziet de nummer drie de afstand tot haar concurrenten juist steeds groter worden. En dat terwijl ze in 2014 nog tweede waren en de afstand tot BMW slechts 70.000 auto’s bedroeg. Zowel absoluut als percentueel boeken ze dit jaar de kleinste stijging, dus er is werk aan de winkel in Ingolstadt. De volledige cijfers over de afgelopen jaren zie je hieronder.

Merk Verkoop 2016 Verkoop 2015 Verkoop 2014 Verkoop 2013 BMW 2.367.603 (+24%) 1.905.234 1.811.719 1.655.138 Mercedes 2.083.888 (+11%) 1.875.511 1.650.010 1.461.680 Audi 1.871.350 (+3,7%) 1.803.200 1.741.100 1.575.100

Niet gewonnen, wel taart

Een eervolle vermelding is er voor het sympathieke Jaguar. Zij beschikken lang niet over zo’n uitgebreid gamma als de Duitsers, die werkelijk ieder gaatje weten te vullen, maar plussen desondanks een riante 77 procent. Met name de F-Pace (rijtest) en de XE (rijtest) zijn voor deze toename verantwoordelijk. Het totaal aantal verkochte Jaguars in 2016 bedroeg 148.730 auto’s, Land-Rover wist 434.582 auto’s weg te zetten (+ 8 procent).