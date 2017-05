Vergelijking: Skoda Karoq vs Skoda Kodiaq

Wat zijn nu de precies de verschillen tussen de twee giganten van Skoda? Tijd om ze onder een vergrootglas te leggen.

Gisteren presenteerde de Tsjechische automaker de nieuwe Karoq. Meteen waren de overeenkomsten zichtbaar met de Kodiaq (rijtest). Onder andere het familiegezicht en de vormen laten zien dat de twee broers van elkaar zijn. Natuurlijk zijn er verschillen. Deze bevinden zich onder de kap en ook qua afmetingen zijn er de nodige verschillen. De bovenste auto is de Kodiaq, de Karoq tref je op het plaatje eronder.

Het uiterlijk

Zoals gezegd hebben de de twee auto’s veel uiterlijke overeenkomsten. Pak je de lineaal erbij dan zijn de verschillen goed merkbaar. De Kodiaq is letterlijk en figuurlijk de oudere en grotere broer. Cijfers: De Kodiaq is 4,70 meter lang, meet 1,9 meter in de breedte en is 1,6 meter hoog. De Karoq is 4,38 meter lang, 1,84 meter breed en 1,6 meter hoog. Laatstgenoemde is net even wat compacter dus. Als je kijkt naar de achterkant dan kun je goed aan de achterlichten zien of je nu met de Kodiaq of met de Karoq te maken hebt. Aan de voorkant is de bumper net even wat anders en zijn de koplampen van de Karoq scherper vormgegeven.





Motoren

Op het gebied van motoren zijn er de nodige verschillen. De Kodiaq kun je krijgen met de 1.4 TSI (125 pk of 150 pk) en 2.0 TSI (180 pk) benzinemotoren. Als diesel is er tweemaal de 2.0 TDI, met 150 of met 190 pk. De benzine-Karoq is er met een 1.0 TSI (115 pk) of als 1.5 TSI Evo (150 pk). Op het gebied van dieselmotoren kan men kiezen tussen een 1.6 TDI (115 pk) of een 2.0 TDI (140 pk of 190 pk). Zowel de Kodiaq als de Karoq zijn beiden te verkrijgen met vierwielaandrijving.





Ruimte

De Karoq is het jongere broertje en dus is dit model minder ruim in vergelijking met zijn grotere broer. Allereerst is de Kodiaq te bestellen met een zevenzitsconfiguratie. De Karoq heeft maximaal vijf zitplaatsen aan boord. Als vijfzitter biedt de Kodiaq 720 liter aan bagageruimte. Met de zevenzits-variant heb je 630 liter bagageruimte. De twee extra stoelen nemen wat ruimte in beslag. Heb je de twee extra stoelen in gebruik dan blijft er slechts 270 liter bagageruimte over. Doe de achterbank van de Kodiaq plat en er is maar liefst 2.065 liter aan bagageruimte. De kleinere Karoq heeft 521 liter bagageruimte. Met de stoelen plat heb je 1.630 liter ruimte en met de stoelen eruit 1.810 liter.





Interieur

Op het gebied van interieur zijn er geen baanbrekende wijzigingen. De Karoq zal leverbaar zijn met vier verschillende infotainmentsystemen. In dat opzicht geen verschil met de Kodiaq. Ook de knoppen zitten nagenoeg op dezelfde plek. Kijkend naar de foto’s dan kun je enkel concluderen dat de Kodiaq net een tikkie aangekleder oogt.





Conclusie

De Karoq is niet het lullige kleintje van de Kodiaq. Beide auto’s zijn volwassen en staan op zichzelf. Bovendien zijn het geen PC hoofttractoren, maar kun je met de optionele vierwielaandrijving ook gewoon een besneeuwd bergweggetje pakken. Een prijsvergelijking kan nog niet worden gemaakt. Skoda maakt de prijzen voor de Karoq in een later stadium bekend.