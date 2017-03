Vraag: hoe wil jij je 911 Turbo hebben?

Tuning kan op allerlei manieren. Dit zijn twee uitersten.

De Porsche 911 Turbo S Cabriolet is tot nu de duurste Porsche 911 die in de prijslijsten staat: 258.700 euro. Daarmee is de 911 Turbo S Cabriolet 2 keer duurder dan een standaard Porsche 911. Deze über-911 heeft alles wat je hartje maar kan wensen: 580 pk, 700 Nm, vierwielaandrijving, PDK en bijna alle mogelijke opties als het Sport Chrono pakket en keramische remschijven. Zelfs metallic lak is standaard. Je zou kunnen zeggen dat de 911 Turbo S Cabriolet de 911 is voor de bestuurder die gewoon alles wilt. Tuners denken daar heel anders over. Niet één, maar twee (uiteraard Duitse) veredelaars laten zien wat hun ideale visie op de 911 Turbo S Cabriolet is. De verschillen hadden niet groter kunnen zijn.

In de ene hoek staat de TechArt Street GT Cabriolet. De tuner uit Leonberg heeft al jarenlang ervaring met het optuigen van elk type Porsche. Je kan er terecht voor chiptuning of een ander setje velgen. Eens in de zoveel tijd gaan ze compleet los met hun StreetGT modellen. Dat zijn Turbo’s die nog sneller, extremer en duurder zijn. De motor is flink onder handen genomen: de zescilinder boxer levert nu 720 pk en 919 Nm. De prestaties zijn navenant. 0-100 is in 2,7 seconden alweer achter de rug. Topsnelheid? 339,5 km/u. Om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat je geen smaak, maar wèl veel geld hebt is de Street GT getooid met een buitenaardse bodykit, centerlock-velgen en veel kleurige details.

Dat het ook anders kan bewijst Edo Competition. Dit bedrijf kennen we ook van allerlei extreme auto’s, maar soms doen ze het verrassend smaakvol. Want wat heb je nu echt nodig om anders te zijn dan ál die andere Porsches? Inderdaad, een unieke kleur. Dus kreeg de 911 een speciale lak, genaamd ‘PTS Oliv-Green 274′. Staat nog niet eens zo heel erg verkeerd. Verder werd alleen het uitlaatsysteem aangepast. Dit zorgt voor iets minder gewicht in de kont en zo’n 25 pk extra.

Dan is het nu het woord aan u: hoe heb jij je 911 Turbo S Cabriolet het liefst aangepast?