Moddervette sportsedan heeft opzettelijk een saaie motor

Daar is een goede uitleg voor.

De SEMA Show in Las Vegas (4 t/m 7 november 2025) staat traditiegetrouw vol met auto’s die qua vermogen en/of uiterlijk het contact met de werkelijkheid volledig zijn kwijtgeraakt. Denk aan een Ferrari met een Honda-viercilinder of een M4 pick-up. Toyota doet ook mee met deze Camry.

De Toyota Camry GT-S Concept begint zijn leven als een doodnormale Camry XSE AWD Hybrid – goed voor 232 pk uit een 2,5-liter viercilinder hybride. Geen zescilinder, geen turboblazer, geen uitlaatvlammen. Dat zou je toch wel verwachten bij zo’n uitgesproken uiterlijk. Daar zit de crux: het is, volgens Toyota zelf, juist het hele punt.

“In tegenstelling tot de over-the-top builds die vaak de SEMA-toppers zijn, blijft de GT-S geworteld in de realiteit,” zegt het merk. “Het standaard hybride systeem blijft ongewijzigd.” Met andere woorden: geen spektakel om het spektakel, maar een concept dat laat zien wat realistisch haalbare sportiviteit kan zijn.

Aanpassingen aan de Camry

De GT-S ziet er lekker agressief uit. Er zit een nieuwe voor- en achterbumper op met extra aero-deeltjes. Schroefveren op alle hoeken brengen de auto 38 millimeter dichter bij het asfalt. 20-inch wielen vullen de wielkasten. Achter de velgen schuilen indrukwekkende remmen. De schijven meten 365 millimeter en de remklauwen hebben ieder acht zuigers.

Waar de buitenkant een schreeuwerige “Inferno Flare”-kleurstelling heeft, is binnenin alles origineel gebleven – wederom een bewuste keuze. In een wereld waarin “meer pk’s” vaak het antwoord op alles lijkt, laat Toyota met de Camry GT-S Concept zien dat geloofwaardigheid ook indruk kan maken.

Of hij ooit in productie gaat? Dat is nog niet duidelijk, maar zo zouden wij hem wel lusten. Ah, wie hou ik voor de gek: natuurlijk was een dikkere motor fijn geweest. Toch? Laat het hieronder weten!