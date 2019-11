Autoblog advies: langzame premium hatchback voor 15k

Wel luxe, niet de power. Is dat een verstandige keuze?

Vroeger was alles anders, een frase die veel voorbijkomt. De gedachte kwam naar boven bij een aanvraag van Autoblog Advies die laatst voorbij kwam. Justin had namelijk een vraagje: een rijk uitgeruste premium hatchback, maar niet met te veel vermogen. Nog niet zo heel lang geleden zocht je juist naar zoveel mogelijk pk’s in het budget en regel je eventuele opties later wel.

Er zit wel een gedachte achter bij Justin. Hij heeft alles eens zitten uitrekenen en kwam tot de conclusie dat veel pk’s wel erg duur zijn. Daarbij woont Justin in Zoetermeer, dus hij zal weinig aanspraak kunnen maken op het surplus aan vermogen. Hij heeft al zitten struinen op het grote internet en een Mercedes-Benz A-Klasse lijkt hem wel wat. Dan heb je een premium automobiel, waarvan sommige zijn uitgerust met veel opties en zo’n kek AMG pakket. Qua snelheid overigens heeft Justin een vervoersmiddel dat daarin ruimschoots voorziet: een Yamaha YZF R1.

Qua kilometers zou het een twijfelgeval kunnen zijn tussen diesel of benzine, maar Justin wil absoluut geen diesel. Ten eerste vind hij benzine prettiger rijden en hij zit met de restwaarde. Een diesel is goedkoper, maar het is onzeker hoe lang hij er nog mee kan rijden. Ruimte is niet waanzinnig belangrijk, zolang de auto maar luxe is uitgerust. Automatisch airco, xenon (LED mag ook), navigatie, lederen bekleding, mooie wielen, goede stereo: het mag, nee moet er allemaal opzitten. Meer wensen en eisen kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Yamaha R1, Volkswagen Golf GT 1.4 TSI Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 15.000. Minder mag, meer niet. Jaarkilometrage: Zo'n 25.000 km Brandstofvoorkeur: Absoluut benzine. Reden aanschaf andere auto: Zoek een luxe en fijne doch compacte auto Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, geen kinderen Voorkeursmerken /modellen: Mercedes-Benz A-Klasse No-go modellen / merken: Engels en Amerikaans. Ook geen kale auto's en/of auto's die veel verbruiken

Mercedes-Benz A180 Edition Sport (W176)

€ 14.995

2013

90.000 km

Met de A-Klasse van deze generatie heeft Mercedes-Benz een homerun geslagen. De vorige twee generaties waren erg beige, visstick en corduroy. Deze generatie is aanzienlijk hipper, zij het een stukje minder praktisch. Voordeel is dat je altijd vijf deuren hebt, wel zo praktisch. Qua rijden is de A180 erg volwassen. De prestaties zijn adequaat, niet inspirerend. Let er wel op dat je een luxere uitvoering hebt, wat eigenlijk geldt voor alle andere auto’s in deze lijst. Standaard zijn ze erg kaal en opties waren duur destijds. Een groot voordeel is de uitstraling, de W176 is nog steeds erg chic en ziet er ook naast zijn opvolger niet verouderd uit. Nadeel: in het interieur zitten op sommige plaatsen plastics verwerkt die niet bijdragen aan het rijke Mercedes-Benz gevoel.

Audi A3 1.4 TSI Ambition Pro Line Plus (8V)

€ 13.950

2012

85.000 km

De Audi A3 was de trendsetter in zijn klasse. Al sinds 1996 toont Audi aan dat er absoluut behoefte is aan een chique en premium hathcback. In de prijscategorie waarin we vandaag zoeken, moet je wel even opletten. Zowel de huidige generatie als de vorige zijn te vinden binnen dit budget. De basis van de oude Audi A3 stamt uit 2003, dus die moet je even overslaan. De spoeling wordt dan wel wat dunner, maar dat is zeker de moeite waard. De Audi A3 (8V) was namelijk een enorme verbetering, mede dankzij het MQB platform waardoor de A3 beter stuurt en een stukje lichter is. Ook hier even checken of alles erop zit. De 1.4 TSI is gewoon prima en ook de 1.2 TSI voldoet voor stedelijk gebruik. Ga wel voor een handbak, de S Tronic werkt niet erg lekker met de kleine benzine aggregaten. Nog een puntje: een vijfdeurs (de Sportback) wordt lastig, de meeste Sportbacks die aangeboden worden in deze prijsklasse zijn van de eerdere generatie.

BMW 116i High Executive M Sport (F20)

€ 14.500

2013

65.000 km

Zeg je Audi A3 en Mercedes-Benz A-Klasse, dan zeg je natuurlijk BMW 1 Serie. het grote verschil tussen de BMW en de andere twee is de achterwielaandrijving. Dat is uniek voor de 1 Serie in zijn klasse. Dankzij die 1 Serie heb je minder binnenruimte, beenruimte achterin en een kleinere bagageruimte met een hogere bodem. Merk je dat ‘ie zijn aandrijving op de achterwielen heeft? Mwah, echt veel power heeft de 116i niet (alhoewel ‘ie makkelijk te chippen is naar veel meer) en ondanks de M aankleding is de auto niet bijzonder sportief. Het is geen verkeerde auto, prettig in de omgang en als je een witte neemt, lijkt ‘ie net op de auto’s van Wouter en Martijn.

Alfa Romeo Giulietta 1.4T Distinctive Sportiva (940)

€ 14.450

2014

75.000 km

Is de Giulietta ‘premium’? Kimi Raikkonen zou zeggen ‘Bwoah’. In standaarduitvoering met de instapmotor is het een iets luxere en fraaiere Fiat Bravo. Maar in een luxere uitvoering met zo’n puike T-Jet motor is het een fijne auto. We weten het, de prestaties zijn niet doorslaggevend, maar voor hetzelfde geld als een Audi of BMW rijd je een luxere, snellere en jongere Giulietta. Qua interieur merk je wel dat de auto een niveautje lager staat dan een Audi A3, maar alles zit erop wat je nodig hebt plus meer. Qua betrouwbaarheid hoef je het zeker niet te laten, de Giulietta is een enorme vooruitgang ten opzichte van de 147. Bekijk hier ons Giulietta aankoopadvies.

Lexus CT200h Luxury Line

€ 14.950

2013

80.000 km

Premium hoeft totaal niet Duits te zijn, Japans is ook mogelijk. Heel kort door de bocht is deze Lexus CT200h een luxe Prius. Maar ja, een Audi A3 is ook een luxe Octavia met minder ruimte. De Prius heet wel een paar unieke features. De hybride aandrijflijn is geen hardloper, maar op Nederlandse snelwegen is het meer dan voldoende. Als je een beetje rustig aan rijdt, is het mogelijk om echt uitstekende verbruikscijfers te noteren. Omdat het destijds een bijtellingsknaller van jewelste was, zijn er voldoende exemplaren te vinden in het budget. Zorg wel dat het een luxe uitvoering is. Zowel voor de uitstraling als het interieur doet het wonderen. Nog een positief punt: ze zijn zeer degelijk.

Lancia Delta 1.4 T-Jet Momo Design

€ 14.900

2014

60.000 km

De Lancia Delta is de meest premium hatchback van zijn generatie, maar niemand keek er naar om. Het was een beetje een hit-and-miss auto. De lederen bekleding was van ongekende kwaliteit, maar sommige plastic afwerking was dan weer wat minder. Qua infotainment liep de Italiaan ook al achter. Toch zijn er genoeg redenen om voor een Delta te kiezen. Net als bij de Alfa krijg je veel waar voor je geld. Er zijn voldoende (zeer) luxe uitvoeringen te vinden voor het geld. Een enorm pluspunt is de beschikbare ruimte, de Delta is aanzienlijk groter van binnen dan zijn tegenstrevers. Rijdynamisch is het een beetje vlees nog visch auto. De Delta is absoluut niet sportief, maar zeker niet waanzinnig comfortabel. In technisch opzicht zijn ze behoorlijk sterk. Ondanks dat Lancia niet meer bestaat (in Nederland), kun je ‘m gewoon laten onderhouden bij de Alfa/Fiat dealer.

Volvo V40 T3 R-Design

€ 14.500

2013

80.000 km

Eveneens een enorm populaire auto was de Volvo V40. Met name de dieseltjes waren enorm in trek bij leasend Nederland. Een fijne benzinemotor vinden is wat lastiger, alhoewel dat relatief is. De T3 is een prima torretje, gewoon de 1.6 EcoBoost van Ford. De V40 staat op het doorontwikkelde platform van de tweede generatie Focus, maar voelt zeker niet zo oud aan als het platform is (2003). Luxe uitvoeringen zijn eenvoudig te vinden. Ondanks dat het een zéér sportieve Volvo is en de auto op een Focus-platform staat, is de V40 overduidelijk meer op comfort gericht dan de Duitsers. Nog een puntje, ondanks de naam Volvo is deze auto niet zo onverwoestbaar als een 240. Check ons Volvo V40 aankoopadvies om te zien op welke punten je allemaal moet letten.

Peugeot RC-Z 1.6 THP

€ 13.950

2011

65.000 km

Als je alle ruimte toch niet nodig hebt en een luxe auto zoekt, waarom niet opteren voor een Peugeot RCZ? Het is een soort Audi TT, maar dan specialer. Qua rijdynamiek is de RCZ iets meer een allrounder. Ondanks het spectaculaire uiterlijk gaat er geen GT onder schuil. De 1.6 THP motor kent wat issues, dus is het handig om je goed in te lezen. Het interieur is verrassend fraai op een paar kleine missers na. Net niet premium, maar wel meer dan voldoende. Het is niet de meest praktische auto in zijn segment, maar wel een heel bijzondere. Het is een bijzondere concept car met gele kentekenplaten erop. Een ware exoot met de onderhoudskosten van een Peugeot 308. Waarom niet?

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!