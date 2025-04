Kwalificatie F1 Saoedie-Arabië: Verstappen shinet als een malle

Zijn de McLarens ongenaakbaar in Djedda, of kan er iemand mee met team papaya?

Het is inmiddels wel duidelijk dat tenminste tot en met de negende race van het jaar, McLaren het te kloppen team is. Daarna gaat er technisch een en ander veranderen. Sommigen claimen/hopen dat dit de rangorde gaat veranderen en spannender maakt. Doch dat valt altijd maar te bezien. Hoe dan ook is team papaya tot nu toe erg sterk doch niet geheel onverslaanbaar. Russell, Verstappen en bij vlagen de Ferrari’s hebben op momenten al laten zien in de buurt te kunnen zitten. Vandaag ook weer, of slaan Norris en Piastri maximaal toe?

Q1

In Q1 zijn het in ieder geval wel NOR en PIA die P1 en P2 pakken. Verstappen zit redelijk in de buurt van PIA. RUS en TSU geven toch al een halve tel toe. Alonso en Stroll zitten opeens in en nabij de top-10, terwijl Aston Martin de laatste races flink door het ijs zakte. Ook Williams is relatief snel.

Het gaat echter om de onderste vijf. Sainz en Hadjar rijden zich veilig. Ook Gasly en Bearman gaan lekker. Dat betekent dat Hamilton in de Ferrari opeens balanceert op de rand van de afgrond. Maar de zevenvoudig kampioen rijdt zich veilig. Bortoleto spint in een poging een heldendaad te verrichten, hij is laatste.

Klein excuus voor de jonge Brazo is dat hij ook FP2 gemist heeft. En natuurlijk dat hij net als Hulkenberg in een perenkist rijdt. Stroll, Doohan, Hulkenberg en Ocon vallen samen met hem buiten de boot. Stroll heeft nu een record in handen van de vaakst in Q1 afgevallen F1 coureur. Waarvan akte.

De afvallers: Stroll – Doohan – Hulkenberg – Ocon – Bortoleto

Q2

Kimi Antonelli wordt bijna in een van zijn concullega’s losgelaten uit de pitbox. De twee Macca’s, Verstappen en Russell hebben een klein voordeeltje. Zij hebben zichzelf een set banden bespaard in de eerste sessie. Verstappen is bij zijn eerste snelle rondje sneller dan Piastri. Norris is sneller dan Verstappen, maar het verschil is slechts een halve tiende. En dat terwijl Norris een slipstreampje kreeg van zijn teammaat bij het starten van de ronde.

Tsunoda is zes tienden langzamer dan onze held, maar nestelt zich daarmee tenminste in de top-10 tussen de twee Ferrari’s. Sainz en Gasly zijn met een dikke vijf minuten te gaan de twee coureurs van de teams buiten de top 4 teams bij de eerste tien. Albonio gaat echter los in ‘de pauze’ en pakt daarmee P6. Daarmee staan beide Williamsen in de top-10.

Gasly nestelt zich echter toch weer terug in de top-10, wat Tsunoda er dan uit piept. Echter de Japanner verbetert zich naar P7 en dan is het toch Albonio die elfde is. Hamilton gaat nét door naar Q3, met een verschil van zeven duizendsten van een seconde. Lawson is twaalfde, maar dus wel een keer sneller dan Hadjar. Alonso is dertiende, Hadjar veertiende en Bearman de nummer vijftien. Op naar Q3.

De afvallers: Albon – Lawson – Alonso – Hadjar – Bearman

Q3

En Norris gaat dan weer de bietenbrug op. Een kleine uitglijder leidt tot een auto in de muur. LN4 gooit zo stiekem misschien al een beetje het kampioenschap in het putje. Piastri profiteert maar ook zijn ronde is niet foutloos. Max Emilian…is sneller. Het scheelt een duizendste, maar het is voldoende.

Althans, totdat Russell laat zien dat het nog een stukje sneller kan. George is anderhalve tiende sneller. Piastri gaat dan ook weer harder in de eerste sector. Maar de tweede sector is niet geweldig. Het lijkt dan afgelopen voor de Ozzie, maar zijn laatste sector is geniaal. Toch provisional pole dus.

Verstappen gaaat dan extreem hard in de eerste sector, maar rijdt een ‘gele’ tweede sector. Houdt ‘ie wat over? Dat kan niet gezien die laatste sector van Oscar, wel? Toch wel! Een honderdste van een seconde is Max sneller dan de beste McLaren vandaag. De ellende van Bahrein lijkt ver weg.

Tsunoda volgt niet, hij is 910 duizendsten langzamer en achtste. Leclerc is de nummer vier, antonelli P5, Sainz knap zevende voor zijn Ferrari-vervanger Hamilton, Gasly negende en Norris dus tiende. Morgen spann0nd, of weer een snoozer? We gaan het zien…