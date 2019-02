Is het gedaan met de kleine stadsrakkers?

Binnen een half decennium kan het zomaar eens afgelopen zijn.

Het segment der compacte stadsauto’s mag met name in Europa vreselijk populair zijn, het is nog maar de vraag of fabrikanten de kleine bolides nog veel langer zullen blijven maken. Tegenwoordig is het namelijk steeds lastiger om er nog een goede winst mee te maken. Hierom is het goed mogelijk dat fabrikanten deze auto’s binnen nu en vijf jaar uit het modellengamma zullen snijden.

Omdat dergelijke stadsauto’s in de basis een lastig product zijn om winst op te kunnen maken, hebben we gezien dat fabrikanten de handen ineenslaan als het aankomt op de productiezijde van het verhaal. Het meest bekend is waarschijnlijk de jarenlange verbintenis van Toyota en PSA, waaruit de Aygo, C1 en de 107/108 voort zijn gekomen. Juist van deze drie broeders kwam recentelijk naar buiten dat hun toekomst onduidelijk is, nu de fabriek waarin de stadsauto’s gemaakt worden binnen enkele jaren een transformatie zal ondergaan.

Voor Toyota en in dit geval met name PSA is de toekomst van de stadsauto niet zeker, simpelweg omdat het een kwestie van geld is. Het Franse autoconcern heeft misschien nog niet bekendgemaakt hoe de toekomst van zijn stadsauto’s eruitziet, volgens een operationeel directeur binnen het bedrijf rijzen de kosten de pan uit. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het de autootjes van de nieuwste techniek moet blijven voorzien. Hierdoor slinkt het toch al minimale winstpercentage dat het bedrijf op dergelijke wagens maakt nog verder.

Volkswagen stelt juist dat het haast onmogelijk is om zijn stadsauto’s milieuvriendelijk te houden, zonder dat de prijs belachelijk hoog wordt. Als Volkswagen bijvoorbeeld zijn Up! aan de toekomstige milieudoelstellingen wil laten voldoen, dan zal de prijs met ongeveer 3.500 euro moeten stijgen, aldus CEO Herbert Diess.

Het vermoeden is dat fabrikanten dergelijke auto’s in de toekomst enkel nog zullen kunnen produceren wanneer het maken van volledig elektrische auto’s een stuk goedkoper is geworden. Dit is dan ook waar autofabrikanten momenteel druk mee bezig zijn. Fiat moet binnen twee jaar met een volledig elektrische 500 op de proppen komen en ook de Volkswagen Group heeft groene plannen voor zijn kleinste auto’s. Daarnaast schijnen ook PSA en Toyota te beseffen dat dergelijke auto’s de conventionele aandrijflijn zullen moeten vervangen door een batterijpakket. (Bron: Automotive News Europe)