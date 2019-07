Deze Stinger is de gaafste Kia die je vandaag gaat zien

20 jaar geleden verkocht de Koreaanse firma nog de Sephia. Nu bouwen ze dit.

Er zijn diverse mogelijkheden voor een automerk om het imago op te krikken. Denk aan deelname aan de autosport. Dat kan heel erg goed uitpakken, kijk maar naar Mercedes. Maar ken je veel tegenslag, dan werkt het juist averechts.

Wat je ook kan doen, is hele gave auto’s bouwen. Daar heeft Kia voor gekozen. Het is een perfecte imagebuilder. De auto ziet er erg fraai, uniek en herkenbaar uit. Dankzij een V6 met turbo en achterwielaandrijving is er voldoende lol te beleven. Plus, het is niet een bijzondere coupe of supersportwagen, maar een bruikbare liftback! Een perfecte familie auto voor papa. Kortom, je moet wel heel erg verzot zijn op een Duitse badge, wil je ‘m niet op zijn minst overwegen.

Deze Kia Stinger eigenlijk helemaal af. De auto is niet zwaar getuned, maar net even op een paar punten subtiel aangepast. De velgen komen bij Vossen Wheels vandaan. Het zijn de Vossen HF-1 velgen. Ze zijn gesmeed, dus lichter dan de standaard gegoten lichtmetalen velgen. De Stinger lijkt iets verlaagd, gelukkig niet te veel. Verder zijn er kleine wijzigingen aangebracht in de vorm van een splitter en een premium-badge met E-logo.

Of er ook iets is gedaan aan de motor, is vooralsnog niet duidelijk. De 3.3 V6 met turbo is standaard goed voor 370 pk bij 6.000 toeren en 510 Nm bij 1.300 toeren. Daarmee accelereert de Stinger in 5,5 seconden mee naar de 100 km/u. De topsnelheid is voor de verandering niet begrensd op 250: voluit loopt deze Stinger GT namelijk 270 km/u.

Fotocredit: Kyle Fletcher via Instagram