Exit laatste BMW met atmosferische motor

Vanaf nu alleen turbo of elektriek.

De BMW i3 kan de handen maar moeilijk op elkaar krijgen bij het grote publiek. In principe is het een briljante auto die ondergetekende erg doet denken aan de Audi A2. Ruim, hoogwaardige afwerking, vooruitstrevend, zuinig en origineel vormgegeven.

Een ander iets dat de twee compacte Zuid-Duitse wereldverbeteraars delen is dat lang niet iedereen dat in lijkt te zien en valt over het uiterlijk. Tip: neem een zwarte.

Het is echter een bijzonder slim geconstrueerde auto. De bouwkwaliteit van een 7 Serie, de ruimte van een 5 Serie en de prijs van de 3 Serie. Een ander puntje waren de kwaliteiten van de aandrijflijn. De elektrische motor had aanvankelijk een niet al te grote actieradius. Dat is iets wat in vrij snel is aangepakt, maar aanvankelijk was de korte range voor velen een te grote gok.

Als alternatief voor die mensen was er een optie in de vorm van de i3 ‘REX’, ofwel de Range Extender. Deze tweecilinder met 650cc had een bijzondere eigenschap in het huidige landschap van BMW-motoren: de motor was geheel atmosferisch. De motor kwam van de BMW C650 motorscooter. Overigens is dit geen BMW-motorblok, maar wordt deze gebouwd door Kymco.

De auto heeft de dubieuze eer om de laatste der mohikanen te zijn, het is namelijk de enige BMW die níet was voorzien van een turbocompressor. De langste dagen voor deze uitvoering zijn inmiddels geteld, want BMW neemt de i3 REX uit productie, zo meldt Autocar. Dankzij de verbeterde actieradius bij de reguliere i3 en sportievere i3S is de REX overbodig geworden. Ook was het meer een noodoplossing, dan een volwaardige motor. Met een lege accu en volle bepakking wil je niet de Furkapas op rijden.

Voor de Nederlandse markt verandert er overigens niet heel erg veel. De versie met verbrandingsmotor werd in 2018 al geschrapt van het gamma.

Van boven naar onder:

BMW i3 ‘frunk’ (I01) ’13

BMW i3 Shadow Sport Edition (I01) ’16

BMW i3 ‘LCI’ (I01) ’17

BMW i3S Starlight Edition (I01) ’18

BMW i3S Edition Roadstyle (I01) ’19