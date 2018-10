Meer fabrikanten keren diesel de rug toe

Maar de motor op de headerfoto's blijven ze wél produceren...

Langzaam maar zeker raakt de diesel steeds meer uit de gratie. Terecht of onterecht, fabrikanten zien er telkens minder nood in de auto’s nog aan te blijven bieden. Zo hebben Toyota en Nissan al aangegeven geen diesels meer te verkopen. Ook Porsche keert uiteindelijk toch niet meer terug naar de zelfontbrander, ondanks redelijk succes van deze motoren in de Macan en Cayenne. Vandaag zijn er weer twee merken die hebben aangegeven dat ze de dieselmotor de rug toe gaan keren.

De eerste is… Suzuki! De Japanse gigant in kleine auto’s gaat hun auto’s niet meer voorzien van zelfontbrander. Een enorme schok voor de altijd vriendelijke Suzuki-verkopers zal het niet zijn in Nederland, want hier is op dit moment geen nieuwe Suzuki leverbaar met een dieselmotor. De laatste Suzuki met dieselmotor was tot vorig jaar leverbaar, de vierde generatie Vitara (LY) met 1.6 turbodiesel. In Europa was ongeveer 10% van alle verkochte Suzuki’s uitgerust met een dieselmotor, maar vanaf nu is dat definitief voorbij. Suzuki gaat overigens niet wereldwijd de diesel de das om doen. In India blijven ze gewoon verkocht worden, aangezien daar 30% van de verkochte Suzuki’s op Satansap rijdt. Principes moet je je natuurlijk wel kunnen veroorloven.

De tweede fabrikant die stopt met aggregaten op dieselolie is Mitsubishi. Ook voor deze fabrikant is het vrij eenvoudig om principes te hebben, want er waren niet zoveel Mitsubishi’s met dieselmotor. En de modellen die er wél met diesel waren, kocht niemand. De Outlander diesel bijvoorbeeld, deze is al sinds vorig jaar niet meer te bestellen bij de dealer. Mitsubishi was waarschijnlijk vergeten dat ze de Pajero nog in productie hadden. Deze antieke auto en diens dieselmotor is rechtstreeks van de showroom naar het museum verhuisd. Mitsubishi heeft alleen principes met personenauto’s, de L200 pick is vooralsnog leverbaar met de 2.4 dieselmotor. Sterker nog, de aspirant koper voor een L200 heeft geeneens een andere keuze!

Conclusie: Als het niet te veel geld kost, willen de fabrikanten principieel zijn. Maar liever niet wanneer het in financieel opzicht pijn gaat doen. Het wachten is nu op de echt grote speler als het gaat om diesels.