Deze BMW is (wederom) niet voor herhaling vatbaar

De kans was zeer aanwezig, maar nee.

Eigenlijk moeten we blij zijn met BMW. Men vindt sinds de ophef rondom de 2 Serie Active/Grand Tourer en de nieuwe 1 Serie dat het hele Freude am Fahren-aspect ver te zoeken is in Beieren de laatste tijd. Voor die mensen is er de Z4. De compacte roadster is nou al aan zijn derde generatie toe. In zijn topversie M40i goed voor 340 pk en verder is het nog steeds een relatief simpele, achterwielaangedreven tweezits cabrio.

Daarover is er iets te melden. De voorgangers van de Z4 konden rekenen op een ‘hardtop’ model. Denk maar aan de Z3, waar naast een roadster met een stoffen dak ook een shooting brake-achtige Coupé van kwam (bijnaam ‘de schoen’, want daar hebben de proporties iets van weg). De softtop Z4 (E85) kwam ook als Coupé, maar niet als schoen. In plaats daarvan werd het een coupé zoals we gewend zijn van de term. Tweedeurs met een steil aflopende daklijn. Het was al nooit echt een lelijke auto, maar mettertijd lijkt hij steeds mooier te worden.

Van de Z4 (E89), de opvolger, kwam geen Coupé. De E89 ruilde namelijk sowieso al zijn softtop in voor een stalen klapdak. An end of an era, zou je zeggen. Er kwam hoop toen BMW de nieuwste Z4 (G29) aankondigde. Niet alleen is het dak weer van stof in plaats van plaatwerk, wat technisch gezien betekent dat er ruimte is voor een ‘hardtop’-versie, er is al een hardtop versie genaamd BMW Toyota Supra. Het zou in theorie niet moeilijk moeten zijn om op basis van de Supra een nieuwe Z4 Coupé te bouwen. Dus BMW, zeg het eens!

Nope, er komt geen BMW Supra. Dat laat BMW-ontwerper Calvin Luk weten tegenover GoAuto. BMW wil met de Z4 de focus leggen op gewichtsbesparing en een zwaar dak helpt daar niet aan mee. De Z4 zonder softtop is tegen het designideaal van de auto in. Jammer, maar goed. Zoals net al gezegd is er altijd nog de Supra, zelfde motor, ander merk.

Overigens heeft Luk van de Z4 een vreemde eend in de bijt gemaakt, maar dat was de bedoeling. Toen hij van BMW de opdracht kreeg om de Z4 te ontwerpen, moest hij met een schone lei beginnen en waren de vereisten een beetje vaag. Luk ging maar gewoon wat doen en het resultaat werd goedgekeurd. Zijn inspiratiebron is grotendeels de BMW Z8 uit 2000, met name in de koplampen die ietwat afwijken van de rest van het BMW-gamma is dat terug te zien.

Geen nieuwe Coupé voor de Z-reeks dus. Ergens wel jammer, maar goed, na het wegsturen van de coupé bij de E89 ook geen gigantische verrassing. Plus, een 2 Serie of M2 is ook een leuke optie.