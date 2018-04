Is deze 911 Turbo S de normaalste Mansory ooit?

"Tja, wat is normaal eigenlijk?"

Wie een klein beetje verstand heeft van Mansory, zal weten dat de tuner niet bepaald vies is van het uitvoerig aanpakken van krachtige bolides. De Duitsers deinzen er niet voor terug hun doelwitten te hullen in een bijna gênante hoeveelheid carbon. Ergens ook wel terecht, aangezien ze een eigen autoclaaf hebben en het materiaal dus relatief eenvoudig te misbruiken is.

Desondanks lijkt het allemaal toch behoorlijk mee te vallen bij hun meest recente project. Dat is wel eens anders geweest. Vooral twijfelachtige schepsels als de Panamera en 488 Spider staan diep in het geheugen gegraveerd. In dat opzicht is de 911 Turbo S een stuk gemakkelijker te verteren.

Dat gezegd hebbende, hebben de mannen en vrouwen van Mansory absoluut niet stilgezeten. Praktisch overal waar je kijkt, zul je koolstofvezel ontdekken. De motorkap, luchtinlaten, bumpers, het spoilerwerk, enz.; er is zo snel geen plaats te ontdekken waar geen carbon schuilt, zelfs niet binnenin de wagen. De Turbo S heeft echter het voordeel in een subtiel kleurtje te zijn gelakt, waardoor het niet bijzonder storend is. Wil je jezelf alsnog doodergeren, dan kun je kiezen uit één van de vijftien kleuren.

Hoewel dit alles ongetwijfeld de nodige kilogrammen zal besparen, laat Mansory geen woord los over het gewicht van de Porsche. Hetzelfde geldt voor een eventuele vermogensupgrade en de prijzen. In beide gevallen houdt de tuner de lippen op elkaar. Mocht er niets veranderen, dan kunnen we rekenen op tenminste 580 pk uit een zescilinder boxermotor.