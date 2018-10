Dit is het stuur van de duurste Mercedes van Autotrack

Vergis je niet in het ogenschijnlijk doodnormale stuurwiel van deze bolide. De auto is namelijk verschrikkelijk zeldzaam én peperduur.

Het is nog altijd lastig te begrijpen hoe men in het eerste decennium na de millenniumwisseling zó vreselijk stijlloos kon zijn. Zeker aangezien men in diezelfde periode juist haarfijne bolides ter wereld bracht. Vooral in het destijds nog niet bestaande hypercar-segment waren de fabrikanten goed op dreef.

Porsche kwam met de fenomenale, haast ontembare Carrera GT (rijtest). Ferrari presenteerde een minstens zo geniale bolide, in de vorm van de aan Il Commendatore opgedragen Enzo. Mercedes-Benz kwam op zijn beurt op de proppen met de SLR McLaren. Hoewel de bolide minder circuit-gefocust was dan de andere twee, was het bepaald geen teleurstellende bolide. De SLR McLaren had wellicht respectievelijk twee en vier cilinders minder dan bovengenoemde sportauto’s, de onmiskenbare AMG-grom van de 627 pk sterke 5,4-liter V8 was (en is) een lust voor het oor.

Daarnaast is de SLR McLaren eveneens een lust voor het oog. Zoals @willeme in dit uitgebreide artikel schrijft, is dit mede te danken aan de unieke vormen van de auto. Het exterieur is even imponerend als de ruig hijgende krachtbron die schuilgaat in de enorme neus van de Mercedes.

Het is begrijpelijk dat je vandaag de dag nog een aardig bedrag moet betalen, wil je een van de ongeveer 2.200 bestaande exemplaren op de kop tikken. In het geval van deze SLR betaal je net geen half miljoen euro. Voor deze prijs krijg je een goed gebruikte, zilveren Roadster terug. De cabriolet heeft in zijn leven 19.500 kilometer afgelegd. Let wel: dankzij het extra gewicht van de cabrio-constructie wordt de toch al behoorlijk zware SLR McLaren nóg zwaarder.