Populaire EV is na terugroepactie onveiliger dan ervoor

Een software-update verhelpt een probleem, maar zorgt ook voor een nieuw euvel.

Wat maakt het bij simpele auto’s dat er relatief weinig onderhoud is? Juist, er zit niet veel op dus er is ook niet zoveel om kapot te gaan. Logisch dus dat er bij een auto met functies als N Grin Boost, N Drift Optimizer en N Torque Distribution weleens wat stuk gaat. Maar van het ene probleem in het andere vallen, dat is in wat voor geval dan ook opvallend.

Het overkomt 1.508 Amerikaanse eigenaren van de Hyundai Ioniq 5 N (of ook Europese exemplaren last hebben van de problemen, is niet bekend). Het begon met een probleem met de Left-Foot Braking-modus. Deze functie gaat wat coulanter om met mensen die de rem en het stroompedaal tegelijkertijd in trappen.

Met de linkervoetremfunctie ingeschakeld had de ABS last van drukverlaging. Daardoor reageren de remmen minder scherp. Op een circuit even niet meer kunnen vertrouwen op de remmen is natuurlijk nooit prettig. Vraag dat maar aan Lando Norris.

Van het ene probleem in het andere

Hyundai ontdekte het probleem. In eerste instantie werden de auto-eigenaren opgeroepen om het tweevoetige systeem even niet meer te gebruiken. Later had Hyundai een software-update waardoor het probleempje niet meer voor zou komen. Ioniq 5 N-rijders die de update lieten doorvoeren, kwamen niet veel later een nieuw euvel tegen.

Minder agressief kunnen remmen op het circuit is al vervelend, maar wat dacht je van een auto die accelereert zonder dat je rechterpedaal aanraakt op de openbare weg? Dan wordt het helemaal spannend. Ook dit probleem deed zich alleen voor in een bepaalde rijmodus.

Blijf van de leukste modus af, ik herhaal …

Zodra de N-shift aan ging, bleef de Hyundai vaart maken zonder dat het stroompedaal werd bediend. De N-shift mode is de stand waarin je zelf kun nep-schakelen via flippers achter het stuur. Ook hoor je de toeren oplopen, kun je in de begrenzer komen en schokt de auto alsof ie opschakelt.

Een van de eigenaren meldde dit probleem bij een Hyundai-dealer. Het antwoord van de dealer? Ah joh, dat hoort bij de auto. Dat is er onderdeel van volgens de verkoper. Dat is natuurlijk onzin. Alleen wanneer de cruise-control is ingeschakeld moet een auto zelf kunnen accelereren. Ook de Ioniq 5 N.

Wat nu?

De verwachting is dat het probleem verwant is aan het eerder euvel met de software. Er zal in dat geval weer een nieuwe update moeten komen. De verwachting is dat Hyundai een vrijwillige terugroepactie uitvoert voor de Ioniq 5 N. Dat wil zeggen: wie het wil laten fixen, kan dat bij een dealer doen. Wie het zo wel prima vindt, kan doorrijden.

Hoe Hyundai het probleem dat gaat oplossen, is de grote vraag. Als het een programmeringsfout blijkt te zijn, is Hyundai nog niet jarig. Zeker in een auto als de Ioniq 5 N zit bakken vol data en software. Ik sluit niet uit dat een update geen nieuw hoofdpijndossier opent. Bekijk en -luister hieronder wat @Wouter van de hete EV vond toen ie het nog gewoon deed.

