Porsche Taycan Turbo heeft stiekem uitstekende actieradius

Zie je wel, de Taycan is wél goed.

De komst van de Porsche Taycan had nogal wat voeten in de aarde. Ten eerste was het een volledig elektrische Porsche. Dat was voor veel liefhebbers even slikken. Ten tweede het gebruik van de naam ‘Turbo’ voor modellen zonder dat er daadwerkelijk een dergelijke compressor gemonteerd is. Dat was voor velen lastig te bevatten.

Voorsprong Tesla

Maar het grootste probleem was toch wel de Tesla Model S. De Tesla aanhang (Fansla’s, apostelen en adepten) gaf aan dat je de twee niet mocht vergelijken: de Model S was ouder, goedkoper en minder op sportief rijden ontwikkeld. Ondanks dat de Porsche Taycan ontegenzeggelijk een véél betere auto is, heeft de Tesla Model S een voorsprong met zijn elektrische aandrijflijn en accu waar zelfs Porsche niet aan kan tippen. Eigenlijk onvergeeflijk als je bedenkt dat de Model S uit 2012 komt en de Taycans nu pas aan het grote publiek geleverd worden.

EPA Rating

In de Verenigde Staten (het thuisland van de atmosferiche V8 en de XBOX One) ligt de Taycan wat langer onder vuur, vanwege de EPA-Rating. Net als in Europa is er in Amerika een instantie die het verbruik meet. De Taycan kwam daar belabberd uit. Jazeker, zoals Duitse auto’s altijd weten te winnen in tests georganiseerd door Duitsers, kon de Taycan geen indruk maken bij een Amerikaanse test.

Atlanta – Daytona Beach

Reden genoeg voor de elektrische petrolheads van InsideEV’s om eens te kijken hoe de vork werkelijk in de steel zit. Er werd een reisje georganiseerd vanuit Atlanta (GA), naar Daytona Beach (FL), een tripje van zo’n 725 kilometer. Volgens de testresultaten van de EPA zou de Taycan Turbo niet ver moeten komen: 323 kilometer. Het kan nog slechter overigens, door te kiezen voor de Turbo S (309 kilometer).

De route was redelijk representatief voor een ‘normale’ rit: parkeren in koude garages, niet al te beste weersomstandigheden en veel verkeer. Het resultaat was een actieradius van 400 km. Dat scheelt nogal een slok op de spreekwoordelijke borrel.

WC Eend

Waar komt dan het verschil in actieradius vandaan? Volgens InsideEV’s ligt het aan wie de EPA-rating doet. De WLTP tegenhanger uit de VS doet namelijk niet alle tests zelf. Aangezien ze niet het budget hebben om alle auto’s te testen, doen ze maar zo’n 10 tot 15% zelf. Bij de andere EPA-ratings wordt er uitgegaan van de specificaties van de fabrikant. Ja, echt waar. Wij van WC Eend, adviseren WC Eend.

Dezelfde cijfers

Dan komt nu de discrepantie, want de EPA heet dus wel degelijk met de Taycan Turbo gereden. Porsche was overduidelijk not amused en het totaal niet eens met de uitslagen. Nu wil het feit dat Porsche natuurlijk ook zijn eigen tests heeft uitgevoerd, geheel naar EPA-richtlijnen. Het resultaat: Porsche haalde precies dezelfde cijfers. Dus wat kunnen we leren van deze test? Simpel, twee dingen: verbruik is heel erg afhankelijk van de rijstijl en als je normaal met het verkeer meerijdt, kun je dus beter scoren dan de fabrieksopgave. Dat was vroeger nooit mogelijk.