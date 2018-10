Heb jij 180 mille over voor deze tijdmachine?

Als het een echte is, valt de prijs eigenlijk best mee.

Waarschijnlijk komt het door alle plugin-hybrides en autonome auto’s; binnen niet afzienbare tijd zullen wij allemaal in generieke blokkendozen rondrijden. We staan op een zeer bijzonder punt in de geschiedenis van de automobiel. Voor mensen die daar absoluut geen zin in hebben is er goed nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Revology heeft namelijk een tijdmachine ontwikkeld alwaar je je in de jaren ’60 kan wanen, met de gemakken en de luxe die in 2018 mogelijk is.

Hun laatste project is op basis van een ’68 Mustang GT Fastback. Mede dankszij de kleur (Highland Green) lijkt de auto veel op de auto uit Bullit. In tegenstelling tot veel retro-modders is Revology echt voorzichtig te werk gegaan met de moderne touches. Een Singer Porsche is indrukwekkend vakmanschap, maar van een ‘klassieke look’ is absoluut geen sprake meer. Dat lukt Revology beter. De velgen zijn veel groter qua diamater, maar dankzij het velgbed valt dat niet direct op. De koplampen zien iets te modern, maar verder komt het zeer authentiek over.

Het interieur is toch wel het kunststukje van de auto. Er zijn namelijk extreem fraaie materialen gebruikt. Wat te denken van het zachte leder. Niet zo maar lederen bekleding, maar van de zelfde leverancier die Ferrari voorziet van leer. Ook het walnoot-houtwerk is erg gaaf. De combinatie met de metalen accenten geeft het interieur een zeer authentieke look. Er zijn twee dissonanten. Het scherm voor de navigatiesysteem detoneert weliswaar niet direct, maar valt wel op. Ten tweede: de automaathenbdel ziet er te modern uit.

Dat komt omdat de automaat dat ook is, het is in dit geval een moderne 6R80 zestraps automaat van Ford origine. Deze bak is gekoppeld aan ‘Coyote’ V8 met 435 pk. Het is ook mogelijk de auto te bestellen met een handbak. Je wordt dan automatisch beloond voor je goede smaak: die versie heeft namelijk 460 pk. Uiteraard zijn de remmen en het onderstel aangepast op het enorme vermogen. Eventueel kun je nóg betere remmen laten monteren. Waarom ze dat Revology niet meteen hebben gedaan is een beetje onduidelijk, want dit exemplaar kost namelijk een lieve 180.000 dollar…