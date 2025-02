Hoera: de V12-motor sterft voorlopig NIET uit!

Emissie-eisen of niet, de V12-motor van Cosworth blijft bestaan!

Ook de oude rotten in de autowereld nemen langzaam maar zeker afscheid van de V12. Rolls-Royce gaat ermee stoppen. Wellicht is de 12Cilindri ook wel de laatste twaalfcilinder van Ferrari of de laatste zonder elektrohulp. Lamborghini heeft de pure V12 al uitgezwaaid en gebruikt nu een elektrisch geassisteerde versie in de Revuelto. En Cosworth? Die gaan stug door!

Cosworth, een samenvoeging van de achternamen van de oprichters Mike Costin en Keith Duckworth, maakte naam en faam door samen Ford de DFV-achtcilinder voor de F1 te bouwen. Nu levert Cosworth de geweldige twaalfcilinders voor de Aston Martin Valkyrie en GMA T.50. De 6,5 liter grote Cosworth V12-motor in de Valkyrie produceert 1.114 pk en 780 Nm. De kleinere 3,9-liter twaalfcilinder die in de T.50 ligt, pompt er 663 pk en 467 Nm uit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de gewichtsallergie van Gordon Murray.

Cosworth houdt de V12-motor in leven

De twaalfcilinders van de bestaande auto’s zullen niet de laatste zijn. Chris Willoughby is de commercieel directeur van de Britse motorbouwer. Hij zegt tegen Top Gear: ”We werken al aan een nieuwe generatie die voldoet aan de emissie-eisen, dat de lat nog hoger legt en moeilijker is om erdoorheen te krijgen. Maar we hebben de tests gedaan en de analyses tonen aan dat we aan die eisen kunnen voldoen met een V12. Voor zover als we nu kunnen zien, kunnen we ze blijven maken.”

Willoughby denkt dat er steeds meer mensen zullen zijn die geïnteresseerd zijn in een twaalfcilinder. ”Moderne straatauto’s zijn geweldige stukjes technologie, maar er is een verschil tussen een V6 en een V12. De vraag naar dat theater en de kunstzinnige montage van wat we doen, lijkt alleen maar te groeien”, zegt hij. Volgens de Cosworth-topman zijn de bouwstenen er om het werk van nu in de toekomst voort te zetten.

En het kan nog gekker dan een twaalfcilinder. Het meest recente project van Cosworth was de bouw van de V16 voor de Bugatti Tourbillon. Dit blok ziet er niet alleen geweldig uit, maar klinkt ook nog eens wonderschoon.