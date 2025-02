BMW stelt Europese productie van elektrische MINI uit

Uitstel en afstel zijn de kernwoorden dezer dagen als het om EV ende elektrisch gaat. Nu stelt BMW de Europese productie van de kekke elektrische MINI ook nog eens uit.

Fabrikanten maken blubberveel verlies op EV’s, die eigenlijk nog steeds vrijwel niemand echt lijkt te willen hebben. De auto’s zijn duur in aanschaf, schrijven af als een baksteen, hebben de nodige praktische nadelen en er bestaan vraagtekens over hoe snel zo’n duur ding obsoleet zal zijn. In Amerika heerst inmiddels een adagium in de autowereld dat luidt ‘de mensen die ze kunnen betalen willen ze niet en de mensen die ze interessant vinden kunnen ze niet betalen’.

Geen wonder dus dat auto’s die op de markt worden gebracht floppen. En dat auto’s die nog in de pijplijn zetten, uitgesteld of afgesteld worden. De een na de ander hebben we de laatste maanden de revue laten passeren.

En nu kunnen we daar ook nog de elektrische MINI aan toevoegen. Stiekem nou net zo’n EV die we bij autoblog wel leuk vinden. Hoewel de versie met verbrandingsmotor ook niet te versmaden is. De vorige generaties MINI EV hadden als nadeel vooral een range waardoor ‘ie onbruikbaar werd. Maar in zo’n kleine stadsflitser past een elektrotor verder eigenlijk uitstekend. Het is immers ook niet alsof er anders een bonkige V8 in zou zitten.

Nu is het alleen een nadeeltje dat de MINI EV, net als sommige andere elektrische BMW’s, deels in China gemaakt worden/werden. Voorheen was dat vooral een moreel nadeel voor degenen die niet houden van het idee de totale controlestaat van Xi te steunen. Maar sinds kort is het ook een financieel nadeel. Vooruitlopend op Trump heeft Europa immers dikke importheffingen op Chinese auto’s ingevoerd. Ook op auto’s van Europese merken die in China gemaakt zijn dus.

En het werkte zowaar direct. Want BMW besloot de productie van de elektrische MINI naar Engeland te verplaatsen. Nu is dat momenteel niet meer Uiiiiiirrrrrooooooooopa zoals Sigrid Kaag dat zou omschrijven. Maar het eiland ligt nog steeds op ons continent. Zodoende zijn er geen importheffingen. De fabriek in het Engelse Oxford werd voor 600 miljoen gepimpt. Importheffingen leiden dus tot investering en werkgelegenheid in de eigen industrie. Toppie.

Doch er komt volgens autocar een Britse spanner in the works. Niet door stakingen, maar door keuzes van BMW. De economische werkelijkheid is dat de vraag naar EV’s in Europa tanende is. Het marktaandeel groeide vorig jaar niet meer, maar daalde zelfs licht van 15,7 procent naar 15,4 procent. Dat klinkt niet spectaculair, maar vergeet niet dat het doel van onze overlords is dat er een exponentiële stijging van EV-verkopen zou moeten zijn. In 2035 moet immers alles EV zijn.

Dat is leuk op papier, maar werkt dus niet in de harde realiteit. En daar moet BMW zakelijke beslissingen op nemen. Het uitstel van de productie heeft geen einddatum gekregen. Van uitstel zou dus ook nog afstel kunnen komen. Wie weet moeten we wel op de achterwielaangedreven MINI wachten voor de volgende elektrische variant…