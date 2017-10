Lease maar: Peugeot 508 vs Toyota Avensis

Jazeker, je kan ze nog bestellen: gewone sedans! Maar welke moet je kiezen?

Vroeger was het leven zo simpel. De mooiste wagens reden er toen rond. Gorgelende Saab Turbo’s, Amerikaanse V8’s waren nog populair, W123’s/W124 die toen al niet kapot te krijgen waren, Mazda’s werden nog geregeld met wankelmotor verkocht, Mitsubishi Starion Turbo’s gingen driftend de bochtjes door, duizenden Kadettjes, Corsa’s Ascona’s slenterden in de file. Seks was nog vies en gras was groen. Van zure regen, chlamydia, CO2 uitstoot, datingsites en energy drinks had niemand gehoord. A-Ha, Duran Duran en Dire Straits domineerden de ochtendshow op Radio Veronica. Commerciële televisie bestond nog niet en met voetbal wonnen we nog eens wat. Heerlijk.

Ook lekker in die tijd: de vertegenwoordigersauto. Als je het als vertegenwoordiger of manager redelijk voor elkaar had, mocht je een leuke auto van de zaak kiezen. Nog zonder bijtelling: de Groenen hielden hun mond en links was een kant die je geen voorrang hoefde te geven. Elk merk had een middenklasse sedan in de aanbieding. De snelwegen waren redelijk gevuld met Ford Sierra’s, Nissan Bluebirds, Peugeot 405’s, Rover 400’s en Volvo 460’s.

Tegenwoordig is het vooral SUV, MPV, Crossover, Urban, Premium en Lifestyle. Want dat wil je van een leaseauto. Toch? Maar wat als je wars bent van onhandige koetswerkvarianten, premium badges, sportpakketten en performance-uitvoeringen? Wat als je gewoon een een ruime sedan wenst. Gewoon een ruime auto, met een grote kofferbak voor je aktetas. Een dieselmotor om lekker kilometers te vreten. En gewoon de instapper, want hoeveel heb je nu werkelijk nodig? Gelukkig zijn er nog een paar merken die een dergelijke auto in de aanbieding hebben. Vandaag vergelijken we twee nuchtere exponenten van dit genre. De Peugeot 508 en de Toyota Avensis. In de tabel kun je zien wat ze kosten en kunnen:

Merk: Peugeot Toyota Type: 508 Avensis Uitvoering: Blue Lease Executive Pack 1.6 BlueHDi 1.6 D-4D-F Aspiration Catalogusprijs: € 34.190 € 35.350 Fiscale prijs: € 33.290 € 34.465 Leasetarief: 760 740 Vermogen: 120 pk bij 3.500 tpm 112 pk bij 4.000 tpm Koppel: 300 Nm 1.750 tpm 270 Nm 1.750 tpm Topsnelheid: 202 km/u 180 km/u 0-100 km/u: 11 sec. 11,4 sec. Verbruik: 1 op 26,3 1 op 23,8 CO2 uitstoot: 95 g/km 108 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Over het algemeen komen de specificaties van de auto’s behoorlijk overeen. Kloeke sedans met een bescheiden dieseltorretje. De Peugeot heeft op papier wat meer spierballen, maar het is de Toyota die de zwaarste kar mag trekken. Qua uitrusting hoef je je geen zorgen te maken: al het belangrijke spul (climate control, bluetooth, audio) zit erop. Er zijn wel een paar kleine verschillen. De Toyota beschikt over verkeersborden-herkenning (handig om boetes te voorkomen!), lane assist en een lichtsensor. Kan de Peugeot pareren? Jazeker. De 508 beschikt standaard over parkeersensoren (voor én achter), DAB-Radio en een navigatiesysteem. Met name dat laatste weegt zwaar mee.

Exterieur

De Peugeot 508 is al weer een tijdje onder ons. Heel even waren de bijtellingsvriendelijke Hybrides populair, maar die tijden zijn alweer voorbij. In de tussentijd heeft Peugeot de 508 lichtjes bijgeschaafd om in de pas te lopen met de Peugeot 208 en 308. Zakelijk is de auto zeer verantwoord: niemand zal er aanstoot aan nemen. Tip: neem geen witte. Dat staat niet op de 508 Berline. Ga voor een donkerblauwe, donkerrode of donkergroene. Dan laat je er achteraf bruin leder inzetten. Heb je een trés chique voiture voor de deur staan.

De Toyota Avensis gaat een jaar langer mee dan de 508. Toen was het typisch zo’n saaie Japanse business-mobiel. Er zat kraak nog smaak aan, maar 2 jaar geleden kreeg de Avensis een facelift. Nou ja, facelift. Het complete front werd verbouwd. Net als bij de 508 was dat gedaan om het familiegezicht over te nemen van de andere Toyota’s. Of het een geslaagde wijziging is, laten we in het midden. Echt fotogeniek is de gefacelifte Avensis niet. In het echt ziet het er echter prima uit.

Interieur

De Peugeot 508 heeft niet eens zo’n verkeerde cockpit. Toevallig is de leverancier van het dashboard dezelfde als Audi gebruikt voor haar modellen. Niet dat het een Audi dashboard lijkt te zijn, maar het zit verzorgd in elkaar. Tuurlijk, op sommige delen voel je echt wel dat het niet zo verfijnd is als een Audi. Maar het ziet er keurig uit, alles zit waar je het verwacht en stuur is bij deze Peugeot nog van een normaal formaat.

Je kan zien dat ze bij Toyota echt hun best hebben gedaan om er wat van te maken. Daarin zijn ze deels geslaagd. Het materiaalgebruik is OK. Niet luxe of verfijnd, maar gewoon goed. De afwerking is uitstekend. Dit is een doorwrochte auto. Minpunten? Het navigatiesysteem zit nogal laag. Ook ziet het er wat verouderd uit. Maar het is verder een prima werkplek om jarenlang te vertoeven.

Rijden

Dit type auto was lange tijd een specialiteit van de Fransen. De Peugeots 504, 405 en 406 waren uitstekende reisauto’s, zeker met een dieselmotor onder de kap. De 508 past uitstekend in dat rijtje. Het onderstel is met name op comfort afgestemd. In een bocht blijft het allemaal stabiel, maar je merkt dat de auto het betere scheurwerk liever overslaat. De motor is een pareltje. Relatief krachtig, smeuïg en heerlijk soepel. Dat kunnen die Fransen goed.

Ook in de Toyota is er qua onderstel nauwelijks reden tot klagen. De auto is iets dynamischer dan de 508. Maar dat is net zoiets als zeggen dat Bob de Rooij iets dynamischer is dan Annie de Rooij. De zitpositie is wel iets beter in de Toyota, alhoewel dat persoonlijk is. Maar het grootste verschil is de motor. De Toyota is net niet onder-gemotoriseerd. In principe kom je met prima met het verkeer mee. Maar met invoegen en inhalen bemerk je dat je al best veel van de maximale power gebruikt. Het is op zich wel logisch. Toyota geeft niet zoveel om diesels en bouwt ze ook nauwelijks meer. Dit blok wordt gewoon ingekocht bij BMW.

Conclusie

Bieden deze auto’s alles wat je nodig hebt? Nuchter bekeken kunnen we dat met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Beide auto’s zijn ruim, comfortabel, gunstig geprijsd, zuinig en voldoende luxe. In principe heb je niet meer nodig dan dit. De nadelen zijn voornamelijk te vinden in het emotionele spectrum. Het is allemaal niet zo spannend (saai). Maar de value for money is echt goed voor elkaar. Als we het vergelijken met de premium vierdeurs C-segment sedans van een paar weken geleden, dan zien we dat de je voor die twee (kleinere) auto’s 100 euro per maand méér betaalt. Kijk, kun je daarvan met moeder de vrouw uit eten.