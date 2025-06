LEGO presenteert het volgende icoon om in elkaar te zetten

En ze hebben bij LEGO weer een gaaf icoon gevonden die je deze zomer in elkaar mag zetten.

Een maand geleden presenteerde LEGO een hele zwik auto’s die deze zomer uitkomt. Vooral goed nieuws voor fans van Technic en Speed Champions. Voor fans van de Icons-serie moesten we nog heel even wachten, maar ook dit jaar wordt er weer een icoon vereeuwigd in de Deense bouwsteentjes. Na toppers als de Porsche 911, Land Rover Defender, McLaren MP4/4 van Senna, Lamborghini Countach (en vele anderen), mag je nu aan de slag met een Shelby Cobra 427.

LEGO Shelby Cobra 427

Helemaal als onderdeel van het nalatenschap van Carroll Shelby is de Cobra 427 met recht een icoon. Het is wat er gebeurt als je een Brits recept laat aanpassen door Amerikanen. De AC Ace, een kleine roadster met normaliter zes cilinders. Met dank aan een gigantische Ford V8 van 7.0 liter groot (of 427 cubic inches, vandaar de naam) werd deze relatief lichte roadster ineens een kanon met 430 pk. Om alles te laten passen werd het koetswerk verbreed om tot een bijna cartoonachtige auto te komen. Maar vooruit wilde het zeker: de Shelby Cobra 427 koorddanste op de grens van 300 km/u als je hem intrapt. In 1967!

Voor de LEGO-versie doet vooral het uiterlijk ertoe. Er is gekozen voor de meest iconische kleurstelling van de Shelby Cobra 427: donkerblauw met Shelby Stripes. Twee contrasterende strepen over de hele lengte van de auto werd de signatuur van Carroll Shelby. Uiteraard zijn alle rondingen en de brede koets overgezet naar de LEGO-versie, waardoor ook de bijzondere proporties mooi weergegeven zijn.

De Shelby Cobra 427 van LEGO is 30 centimeter lang en 14 centimeter breed, waardoor hij net als de voorgaande Icons ongeveer in schaal 1 op 12 is weergegeven. In de kofferbak zit een gereedschapskist en een trofee, die laatste als knipoog naar het feit dat de Cobra 427 zoals verwacht ook in de racerij goed scoorde. Binnenin is alles lekker functioneel en simpel, maar krijg je wel een houten stuurwiel en de handtekening van Carroll Shelby. De deuren, motorkap en kofferbak kunnen open en onder de kap vind je uiteraard de gargantueske V8-motor.

Vergeleken met voorgaande LEGO Icons is de Shelby Cobra 427 prima geprijsd op 149,99 euro. Je krijgt dan 1.241 LEGO-stukjes om de auto uit te vervaardigen. En je hoeft niet lang meer te wachten: de Cobra komt uit op 4 juli, dus over een ruime twee weken kun je al beginnen. Bestellen kan uiteraard op de website van LEGO.