Dit moet je betalen voor de VW T-Cross

Verwacht van een complete invasie vanuit Leusden.

Je hebt soms van die auto’s waarvan je gewoon weet dat het een waanzinnig succes gaat worden. De spiksplinternieuwe Volkswagen T-Cross is er zo’n eentje. De auto heeft nog geen voorganger in de showroom staan, maar iedereen voelt aan zijn water dat dit een megasucces gaat worden. Het is een crossover, dus hip én praktisch. Het is een Volkswagen met typisch Volkswagen design, waar veel Nederlanders warm van worden. Ook zijn de prijzen redelijk scherp te noemen, want die zijn nu bekend. Echter moeten we wel even kijken: wat krijg je dan voor je geld?

De T-Cross is namelijk te bestellen van 22.620 euro. Dan heb je de instapversie met de kleinste motor en kaalste uitvoering, die zo kaal is dat ‘ie geeneens een naam heeft. De motor is een 1.0 driecilinder benzinemotor met 95 pk en 160 Nm. Deze gaat in 11,5 seconden naar de 100 km/u en kan maximaal 180 km/u halen. Voor de mensen met een medium caravan: deze T-Cross mag 1.000 kg trekken. Qua standaarduitrusting is de auto volgens Volkswagen ‘compleet uitgerust’. Je hebt elektrische ramen voor en achter op de basisversie, evenals LED-lampen voor en achter, een radiootje en een paar assistentiesystemen om de veiligheid te bevorderen. Maar simpele dingen als airco, metallic lak en lichtmetalen wielen zitten er níet op. Geen airco in 2018, maar je betaalt dus wel meer dan 22 mille voor een kale driepitter.

Eigenlijk moet je die basisversie laten staan en meteen voor de T-Cross Life kiezen. Die heeft namelijk wel airconditioning en lichtmetalen wielen. Verder krijg je snuisterijen als een lederen stuurwiel, mistlampen, een middenarmsteun, bluetooth, USB-aansluiting en adaptieve cruise control. De T-Cross Life is er vanaf 24.631 euro voor de 1.0 TSI met 95 pk. Het is bij de T-Cross Life ook mogelijk om te kiezen voor de 1.0 TSI met 115 pk en 200 Nm. In combinatie met de handgeschakelde zesbak kost deze 25.971 euro. Dan ga je van 0-100 in 10,2 seconden en op de Autobahn kun je 193 km/u aantikken. Ook is het mogelijk om deze uitvoering te kiezen met een zeventraas DSG-automaat. Die kost 27.771 euro.

Dan het voorlopige topmodel, de T-Cross Style. Deze biedt bovenop de T-Cross Life items als 17″ lichtmetalen velgen, sportstoelen, automatische airco, parkeersensoren rondom, aluminium kleurige dakrails en vermoeidheidsherkenning. Om het interieur een beetje op te leuken krijg je ‘sfeerverlichting’. Daarnaast is het mogelijk om je smartphone draadloos op te laden. De T-Cross Style is er alleen met de 115 pk sterke 1.0 TSI. In combinatie met de handbak kost deze 27.861 euro. De T Cross Life 1.0 TSI met automaat mag weg voor 29.660 euro. Dat doet Volkswagen toch wel knap, zonder dat je een volgeladen auto hebt, betaal je bijna 30 mille voor een auto dat feitelijk een Polo is met laagtevrees. Voor dat geldt komt een Polo GTI in zicht…

Daarnaast is de T-Cross uit te rusten met een hele hoop opties. Aan de ene kant prettig: zo kun je de auto naar wens samenstellen (configurator is live). Aan de andere kant zijn er veel items die je bij de concurrentie gewoon krijgt. Het is niet een nieuwe tactiek van Volkswagen en de auto zal er niet minder om verkopen. Nu nog even uitvechten wie de rijtest niet hoeft te doen.