Maakt Hamilton’s knecht zich nu al op voor vertrek?

De kans is klein, maar je weet het nooit.

Valtteri Bottas gaat zich begin volgend jaar wagen aan een nieuwe uitdaging. De Mercedes-coureur heeft eindelijk door dat zijn land van origine Finland is en stapt daarom in januari achter het stuur van een heuse Ford Fiesta World Rally Car, om mee te doen aan de Arctic Lapland Rally. Daarmee is hij de laatste in een lange lijn van Finse Formule 1-coureurs die meedoet aan de rally in Noord-Scandinavië.

De vliegende Fin volgt met zijn rally-avontuur namelijk in de voetsporen van Formule 1-coureurs als Keke Rosberg, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen en Heikki Kovalainen. Valtteri Bottas zal tijdens de rally niet in actie komen in de minste bolide. Bottas neemt namelijk plaats achter het stuur van een WRC-geprepareerde Fiesta, waarmee zesvoudig wereldkampioen Sebastien Ogier de afgelopen twee jaar zijn titels heeft kunnen pakken. Bottas krijgt nog betere kansen op een goed resultaat, want naast hem in de auto zit navigator Timo Rautiainen. Hij is mede verantwoordelijk voor de wereldtitels van WRC-legende Marcus Gronholm, die samen met hem in 2000 en 2002 het kampioenschap wist te grijpen. Daarnaast behaalde het duo in hun carrière 30 overwinningen en liefst 61 podia.

Hoewel Bottas hiermee slechts zijn teen in het water van de rallywereld doopt, kan deze eerste stap het begin van iets veel groters betekenen. Immers, zijn landgenoot Kimi Raikkonen maakte aan het begin van dit decennium ook plaats voor Fernando Alonso bij Ferrari om een avontuur in het Wereldkampioenschap Rally na te streven met Citroën. De Iceman keerde echter na enkele jaren weer terug bij Lotus Renault, om vervolgens alsnog jarenlang weer voor de Scuderia uit te komen. Volgend jaar rijdt hij bij Alfa Romeo Sauber.

Natuurlijk is het overdreven om héél diep na te denken over dit rally-avontuur van Bottas, maar de Fin kan wel degelijk de overstap maken naar een andere klasse. Zijn resultaten zijn met name dit jaar niet goed geweest en het feit dat hij nu eigenlijk vooral wordt ingezet als Mercedes-pion, zal hem niet heel tevreden stellen. Zeker nu Esteban Ocon zonder stoeltje zit en hij zijn zitje bij het moederteam zal proberen op te eisen, zal Bottas moeten vrezen voor de jonge Fransman. Als zijn avontuur in Lapland hem goed bevalt, kunnen we de vliegende Fin dan binnenkort zien vertrekken uit de Formule 1?